"Піксель. Вартовий свободи": ЗСУ презентували перший в їхній історії мультфільм для дітей про 10 років війни
Збройні Сили України презентували перший у своїй історії короткометражний анімаційний фільм для дітей "Піксель. Вартовий свободи": у ньому йдеться про 10 років війни
Про це ЗСУ повідомили у facebook.
"Представляємо перший в історії Збройних Сил України короткометражний анімаційний фільм “Піксель. Вартовий свободи”. Це розповідь для наймолодшого покоління українців про десять років боротьби за свободу і титанів, на чиїх плечах тримається країна", - йдеться у повідомленні.
Мультфільм починається з розповіді про Революцію Гідності та Небесну Сотню, анексію Криму та початок війни на сході, а закінчується подіями повномасштабного російського вторгнення.
Про війну розповідає герой Піксель. Його ЗСУ називають "вартовим свободи, який береже українців, наших захисників і захисниць, котрі тримають небо, землю і море". Пікселя озвучив стендап-комік та волонтер Василь Байдак.
"Створення анімаційного фільму ініційоване СтратКомом ЗСУ і реалізоване у співпраці з улюбленим серед дітей проєктом "Книга-мандрівка.Україна" за сприяння Благодійного фонду "МХП – Громаді", - вказано у повідомленні.
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