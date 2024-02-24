"Піксель. Вартовий свободи": ЗСУ презентували перший в їхній історії мультфільм для дітей про 10 років війни

Про це ЗСУ повідомили у facebook.

"Представляємо перший в історії Збройних Сил України короткометражний анімаційний фільм “Піксель. Вартовий свободи”. Це розповідь для наймолодшого покоління українців про десять років боротьби за свободу і титанів, на чиїх плечах тримається країна", - йдеться у повідомленні.

Мультфільм починається з розповіді про Революцію Гідності та Небесну Сотню, анексію Криму та початок війни на сході, а закінчується подіями повномасштабного російського вторгнення.

Про війну розповідає герой Піксель. Його ЗСУ називають "вартовим свободи, який береже українців, наших захисників і захисниць, котрі тримають небо, землю і море". Пікселя озвучив стендап-комік та волонтер Василь Байдак.

"Створення анімаційного фільму ініційоване СтратКомом ЗСУ і реалізоване у співпраці з улюбленим серед дітей проєктом "Книга-мандрівка.Україна" за сприяння Благодійного фонду "МХП – Громаді", - вказано у повідомленні.