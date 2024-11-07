Після місяців переговорів Paramount відмовилася від злиття з Warner Bros.

Про це пише Bloomberg.

У нормативних документах, які потрапили у розпорядження видання, детально описані зусилля, які Paramount, що є власником CBS і MTV, докладала для пошуку покупця або партнера. У липні компанія домовилася про злиття з незалежною кіно- та телекомпанією Skydance Media. Paramount провела переговори з принаймні 12 учасниками тендеру, визначеними в документації як сторони від A до L.

Джерела зазначають, що Warner Bros. була стороною А. Тодішній генеральний директор Paramount Боб Бакіш і генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав вперше зустрілися в грудні 2023 року, щоб обговорити угоду.

Наприкінці лютого спеціальний комітет правління Paramount вирішив більше не ділитися фінансовою інформацією з Warner Bros., оскільки компанія не змогла зробити конкретну пропозицію про злиття. Проте 28 лютого Заслав знову сказав Бакішу, що він все ще зацікавлений в угоді. У квітні Заслав уточнив, що вважає злиття доцільним, але воно не включатиме жодних грошових компенсацій для акціонерів.

Рішення продати Paramount виникло через нижчі, ніж очікувалося, фінансові результати, про які компанія повідомила в травні 2023 року. Правління проголосувало за скорочення дивідендів з $60 млн до $13 млн на рік. Це підштовхнуло керівництво до пошуку варіантів продажу або злиття.

У наступні місяці Paramount провела дискусії з Comcast Corp., проте компанія виявила інтерес тільки до ліцензування контенту та створення спільного стримінгового сервісу. А Apollo Global Management Inc. зробила пропозицію на $11 млрд тільки за кіностудію та частину ТВ-активів.

Зрештою Paramount підписала угоду про злиття тільки зі Skydance Media.

