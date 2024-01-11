Письменниця Катерина Бабкіна заявила, що не може співчувати жінкам за кордоном, її звинуватили у знеціненні досвіду інших

Про це вона написала в Instagram.

Українська письменниця Катерина Бабкіна поділилась думками щодо чужих страждань і втрат. Вона закликала не знецінювати переживання інших і не висловлюватися про них оцінково. Утім свій допис вона почала з пояснення, чому жінки, які виїхали за кордон, чиї чоловіки служать у ЗСУ або просто залишаються в Україні, не викликають у неї емпатії. Вона повідомила, що сама з 5 місяців виховує дитину, тож на ній одній вся відповідальність уже давно.

"Мені дуже важко вдається співчувати, наприклад, жінкам, які через повномасштабне вторгнення опинилися одні з дітьми і їм складно, навіть якщо їхні чоловіки на війні, і вже тим більше коли їхні чоловіки просто залишилися в Україні, але продовжують брати на себе хоча би якусь частину зобов’язань щодо дитини чи дітей – хоча би й навіть лише матеріальних. Іноді мені хочеться орати їм чаєчкою – я з 5 місяців доньки одна з нею, без партнера навіть по телефону, сама на все заробляю, на мені відповідальність за всі рішення, всі організаційні, емоційні і будь-які інші навантаження, і ще зверху мама, яка не справляється з цим світом. І ви знаєте, відчувати це нормально", - написала Бабкіна.

Вона наголосила, що порівнювати страждання і втрати нема ніякого сенсу, бо це веде лише до знецінення і агресії. Утім ніхто не повинен співчувати іншим та ставите себе на місце всіх.

"Достатньо просто не знецінювати переживання інших і не висловлюватися про них оціночно, і взагалі не лізти в те, що вас не стосується. Так, це окей, якщо ви не можете всім співчувати чи ставити чужі переживання, біль чи втрати понад власні, навіть якщо вони різні", - додала письменниця.

Допис авторки викликав обурення у коментарях. Бабкіну засудили за заклик не знецінювати почуття інших, тоді як саме знецінення коментатори помітили у словах самої письменниці.

Фото: Скриншот з Instagram Катерини Бабкіної

Фото: Скриншот з Instagram Катерини Бабкіної