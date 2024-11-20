Польський інститут оголосив фіналістів Премії Джозефа Конрада-Коженьовського

Про це Польський інститут у Києві повідомив у facebook.

Польський інститут у Києві оголосив трійку цьогорічних фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Ними стали Андрій Любка, Олександр Михед і Ярина Чорногуз.

Премію Конрада присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

Фіналістів обрало польсько-українське журі, до якого увійшли Ярослав Ґодун — голова журі, директор Польського інституту в Києві, Богуміла Бердиховська — публіцистка, керівниця стипендіальних програм Національного центру культури у Варшаві, Артем Чех — письменник, лауреат Премії Конрада 2019 року, Ірина Славінська — письменниця, журналістка, виконавча продюсерка радіо "Культура" і Анна Коженьовська-Бігун — перекладачка з української, докторка гуманітарних наук.

Журі, зокрема, звертало увагу на україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

Претендентів на здобуття Премії пропонували 49 інституцій і приватних осіб. Церемонія вручення Премії відбудеться 16 грудня 2024 року.

Лауреат Премії Конрада отримає 5 тис. євро від Польського інституту у Києві й піврічну стипендію Gaude Polonia від партнера Премії – Національного центру культури.

Премія Конрада заснована Польським інститутом у Києві 2007 року і вручається один раз на два роки.

У попередні роки лауреатами премії ставали Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).

Що відомо про цьогорічних фіналістів Премії Конрада

Андрій Любка — 37-річний український письменник романіст, поет, перекладач та есеїст. Член Українського ПЕН.

"Андрій Любка – це не лише один із найвизначніших українських письменників свого покоління, а й культурний посол України на світовій арені. Він послідовно досліджує сучасну українську ідентичність, відкриваючи нові горизонти для діалогу між Україною та світом", - зазначається в аплікаційній формі.

Олександр Михед — 36-річний український письменник, культуролог, куратор мистецьких проєктів, військовослужбовець Збройних Сил України. Член Українського ПЕН.

"У своїх творах майстерно поєднує інтелектуальну глибину з емоційною силою. Його роботи висвітлюють актуальні теми для України і цілого світу. Олександр Михед досліджує національну ідентичність, індивідуальну свободу та межі людської психіки, створюючи гібридні жанри, що об’єднують літературу факту, художню прозу та есеїстику. Ця комбінація робить його голос неповторним у контексті сучасної літератури, адже він торкається глибоких тем та проговорює травми війни для різних поколінь читачів", - йдеться в аплікаційній формі.

Ярина Чорногуз - 29-річна українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця, морська піхотинка, бойова медикиня, розвідниця Збройних Сил України. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024).

"Це потужне поєднання таланту з громадянською позицією", - наголошується в аплікаційній формі.