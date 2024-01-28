Помер професор мистецтвознавства Дмитро Степовик
У неділю, 28 січня, на 86-му році пішов з життя доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства, доктор філософії, професор Дмитро Власович Степовик
Про це повідомляє Українська православна церква Київського патріархату.
Дмитро Власович був парафіянином УПЦ КП та викладачем і професором Київської православної богословської академії, ідейним борцем за помісну українську православну церкву.
Свої співчуття рідним і близьким Дмитра Степовика висловив Святійший патріарх Філарет та закликав до молитви за спокій його душі.
Довідково: Дмитро Степовик народився в селі Слободищі Бердичівського району Житомирської області.
Закінчив факультет журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка у 1960 році та аспірантуру з мистецтвознавства в ІМФЕ НАН України у 1970 році. У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію з мистецтвознавства, у 1984 - докторську.
У 1990 році Степовик захистив докторську дисертацію з філософії, а через два роки - габілітаційну докторську дисертацію з мистецтвознавства в Мюнхені, в Українському вільному університеті.
Протягом життя професор досліджував сакральне християнське образотворче мистецтво Середньовіччя та Нової доби XVII-XVIII ст. – ікони, фрески, мозаїки, гравюри, книжну мініатюру; зв’язки давнього українського образотворчого мистецтва з мистецтвом країн Заходу; творчість майстрів образотворчого мистецтва українського походження у США, Канаді, Англії, Франції, Німеччині Італії, Болгарії.
Окрім цього, Степовик був провідним співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, професором і викладачем історії мистецтва Київської православної богословської академії, професором історії культури Українського вільного університету в Мюнхені, членом-кореспондентом НАН України.
Голос Дмитра Степовика чули мільйони українців, він часто коментував трансляції головних богослужінь на національному радіо та телебаченні, а також разом з патріархом Філаретом вів християнсько-просвітницькі передачі на Українському радіо.
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У п'ятницю, 12 січня, відбулося прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком, який помер на 71-му році життя.
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