Помер професор мистецтвознавства Дмитро Степовик

Про це повідомляє Українська православна церква Київського патріархату.

Дмитро Власович був парафіянином УПЦ КП та викладачем і професором Київської православної богословської академії, ідейним борцем за помісну українську православну церкву.

Свої співчуття рідним і близьким Дмитра Степовика висловив Святійший патріарх Філарет та закликав до молитви за спокій його душі.

Довідково: Дмитро Степовик народився в селі Слободищі Бердичівського району Житомирської області.

Закінчив факультет журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка у 1960 році та аспірантуру з мистецтвознавства в ІМФЕ НАН України у 1970 році. У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію з мистецтвознавства, у 1984 - докторську.

У 1990 році Степовик захистив докторську дисертацію з філософії, а через два роки - габілітаційну докторську дисертацію з мистецтвознавства в Мюнхені, в Українському вільному університеті.

Протягом життя професор досліджував сакральне християнське образотворче мистецтво Середньовіччя та Нової доби XVII-XVIII ст. – ікони, фрески, мозаїки, гравюри, книжну мініатюру; зв’язки давнього українського образотворчого мистецтва з мистецтвом країн Заходу; творчість майстрів образотворчого мистецтва українського походження у США, Канаді, Англії, Франції, Німеччині Італії, Болгарії.

Окрім цього, Степовик був провідним співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, професором і викладачем історії мистецтва Київської православної богословської академії, професором історії культури Українського вільного університету в Мюнхені, членом-кореспондентом НАН України.

Голос Дмитра Степовика чули мільйони українців, він часто коментував трансляції головних богослужінь на національному радіо та телебаченні, а також разом з патріархом Філаретом вів християнсько-просвітницькі передачі на Українському радіо.