У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
У п'ятницю, 12 січня, відбулося прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком, який помер на 71-му році життя
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Церемонія прощання відбулася в столиці, в Національній філармонії. Віталій Білоножко помер 9 січня.
Серед його найвідоміших хітів - "Україна-мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була".
Фото: Катерина Галко
У 1990-х Віталій Білоножко виступав разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1. Загалом Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.
Фото: Катерина Галко
У 1999 році разом з дружиною став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець". У 2000-х виступав у концертних програмах, зокрема був постійним учасником благодійних акцій і гала-концертів на телебаченні. Також він паралельно викладав на кафедрі естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.
Фото: Катерина Галко
Віталій Білоножко отримав звання Народного артиста України у 1995 році. Також він є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), "За заслуги" III ступеня (2008) та "За заслуги" II ступеня (2013).
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