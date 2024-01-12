У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Церемонія прощання відбулася в столиці, в Національній філармонії. Віталій Білоножко помер 9 січня.

Серед його найвідоміших хітів - "Україна-мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була".

Фото: Катерина Галко

У 1990-х Віталій Білоножко виступав разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1. Загалом Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

Фото: Катерина Галко

У 1999 році разом з дружиною став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець". У 2000-х виступав у концертних програмах, зокрема був постійним учасником благодійних акцій і гала-концертів на телебаченні. Також він паралельно викладав на кафедрі естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Фото: Катерина Галко

Віталій Білоножко отримав звання Народного артиста України у 1995 році. Також він є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), "За заслуги" III ступеня (2008) та "За заслуги" II ступеня (2013).