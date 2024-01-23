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Головна Культура Помер засновник Boney M, автор хітів Daddy Cool та Rasputin Френк Фаріан

Помер засновник Boney M, автор хітів Daddy Cool та Rasputin Френк Фаріан

23 січня, 2024 вiвторок
17:11
Культура На фото: Френк Фаріан

Німецький музикант та автор пісень, засновник популярного гурту Boney M та один з найуспішніших поп продюсерів 20 століття Френк Фаріан помер у віці 82 років

Про це повідомляє Daily Mail.

Відомий музикант та продюсер Френк Фаріан помер у своїй квартирі в Маямі на 83-му році життя через два роки після того, як йому встановили серцевий клапан свині, повідомили його представники.

Фаріан продав 800 млн записів по всьому світу і був одним із найуспішніших поп продюсерів 20 століття.

 Він став найбільш відомим після заснування гурту Boney M у 1970-х роках, для якого створив такі хіти, як Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker і Brown Girl in the Ring. Фаріан також заснував скандальну R&B-групу Milli Vanilli, у якій виступали фронтмени, які лише синхронно рухали губами під час свого виступу, який отримав премію "Греммі". Це стало одним з найбільших скандалів в історії попмузики. Співаки Морван і Пілатус були змушені повернути свою нагороду "Греммі" в номінації "Найкращий новий артист" через шалену реакцію та загрозу кількох судових позовів.

У 2022 році Фаріан розповів у інтерв’ю виданню Bild, що йому в груди вставили "клапан серця свині", оскільки його власний клапан зменшився з віком. За результатами операції Фаріан сказав, що йому призначили схожий на Віагру препарат.

"Це активний інгредієнт, схожий на віагру, і має хороший побічний ефект. Але, чесно кажучи, я зараз взагалі не думаю про секс. Сьогодні я насолоджуюся смачною їжею і просто щасливий, що я все ще живий", - сказав він.

Процедура передбачала хірургічну заміну несправного людського клапана тканинним клапаном, зокрема свинячим чи коров’ячим. Новий клапан зазвичай служить людині до 15 років.

Протягом своєї кар'єри Фаріан також працював з такими легендами музики, як Міт Лоуф і Стіві Вандер.

У 2008 році Фаріан розлучився зі своєю цивільною дружиною і матір'ю дітей, колишньою моделлю Чиньєю Он'євенджо.

В інтерв’ю 2012 року Фаріан, якому тоді було 70 років, підтвердив, що він розлучився з Он’євенджо і тепер зустрічається з її найкращою подругою, жінкою на ім’я Енджі, якій на той час було 28 років.

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
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