"Попри все ми можемо лунати гучно в Європі": переможці Нацвідбору на Євробачення гурт "Ziferblat" розповіли про сенс своєї пісні
Метою і причиною своїх виступів переможці Національного відбору на Євробачення гурт "Ziferblat" називає нагадування про те, що "попри все, ми можемо лунати і лунати гучно в Європі"
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Барабанщик гурту Федір Ходаков, коментуючи важливість брати участь у Євробаченні, каже, що під час війни, дуже важливо доносити це до Європи й до всього світу.
"Хай звертають на це увагу і допомагають нам. Тому що ми робимо все можливе для того, щоб вистояти, вижити", - наголосив він.
Музиканти зауважили, що використовують у пісні образ пташки, який в Україні і в світі символізує свободу й надію. Також символом надії та приходу весни у виступі постають образи квітів.
"Для мене це єдина причина, з якої відбуваються наші поїздки на ці конкурси. І виділяють кошти хоч якісь. І на спортивні змагання, коли футболісти за кордон їздять грати. Причина одна і та сама. Ще раз нагадувати про те, що попри все, ми можемо лунати і лунати гучно в Європі. Єдина причина", — додає соліст гурту Даниїл Лещинський.
- У суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2025, у якому переміг гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".
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