"Попри все ми можемо лунати гучно в Європі": переможці Нацвідбору на Євробачення гурт "Ziferblat" розповіли про сенс своєї пісні

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Барабанщик гурту Федір Ходаков, коментуючи важливість брати участь у Євробаченні, каже, що під час війни, дуже важливо доносити це до Європи й до всього світу.

"Хай звертають на це увагу і допомагають нам. Тому що ми робимо все можливе для того, щоб вистояти, вижити", - наголосив він.

Музиканти зауважили, що використовують у пісні образ пташки, який в Україні і в світі символізує свободу й надію. Також символом надії та приходу весни у виступі постають образи квітів.

"Для мене це єдина причина, з якої відбуваються наші поїздки на ці конкурси. І виділяють кошти хоч якісь. І на спортивні змагання, коли футболісти за кордон їздять грати. Причина одна і та сама. Ще раз нагадувати про те, що попри все, ми можемо лунати і лунати гучно в Європі. Єдина причина", — додає соліст гурту Даниїл Лещинський.