Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов
Пошкоджену внаслідок російського обстрілу будівлю Держпрому в Харкові планують відновити за підтримки міжнародних партнерів. Їй повернуть автентичний вигляд
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, залізобетон встояв, однак будівля дістала суттєві пошкодження, на усунення яких потрібні чималі кошти.
"В одному з під'їздів Держпрому внаслідок російського авіаудару знищена стіна, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбиті вікна. Пошкоджено близько 700 вікон", - поінформував він.
Синєгубов зазначив, що Держпром – це пам'ятка архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також ця будівля є символом Харкова, тому влада має намір відновити її за підтримки міжнародних донорів.
"Ведемо консультації та перемовини з іноземними партнерами щодо відновлення споруди в автентичному вигляді 1928 року побудови", - додав чиновник.
- Увечері 28 жовтня російська армія обстріляла КАБами центр Харкова. На місці влучання у будівлю Держпрому спалахнула пожежа.
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