Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, залізобетон встояв, однак будівля дістала суттєві пошкодження, на усунення яких потрібні чималі кошти.

"В одному з під'їздів Держпрому внаслідок російського авіаудару знищена стіна, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбиті вікна. Пошкоджено близько 700 вікон", - поінформував він.

Синєгубов зазначив, що Держпром – це пам'ятка архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також ця будівля є символом Харкова, тому влада має намір відновити її за підтримки міжнародних донорів.

"Ведемо консультації та перемовини з іноземними партнерами щодо відновлення споруди в автентичному вигляді 1928 року побудови", - додав чиновник.