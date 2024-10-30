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Головна Культура Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов

Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов

Юлія Юліна
30 жовтня, 2024 середа
15:41
Культура Олег Синєгубов

Пошкоджену внаслідок російського обстрілу будівлю Держпрому в Харкові планують відновити за підтримки міжнародних партнерів. Їй повернуть автентичний вигляд

Зміст

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, залізобетон встояв, однак будівля дістала суттєві пошкодження, на усунення яких потрібні чималі кошти.

"В одному з під'їздів Держпрому внаслідок російського авіаудару знищена стіна, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбиті вікна. Пошкоджено близько 700 вікон", - поінформував він.

Синєгубов зазначив, що Держпром – це пам'ятка архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також ця будівля є символом Харкова, тому влада має намір відновити її за підтримки міжнародних донорів.

"Ведемо консультації та перемовини з іноземними партнерами щодо відновлення споруди в автентичному вигляді 1928 року побудови", - додав чиновник.

Теги:
Новини
Харків
Війна з Росією
Олег Синєгубов
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