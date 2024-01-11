"Примаченко. Рік дракона" - у Києві покажуть перше мультимедійне шоу за творами художниці

Про це повідомляється на сторінці Національного музею декоративного мистецтва України у Facebook.

Мультимедійне шоу покажуть 12 січня о 15:00, його підготували до Дня народження видатної українки. Власне 12 січня відзначатиметься 115 років з народин Марії Примаченко.

"Понад 20 картин Марії Примаченко з музейної колекції "оживуть" під супровід відомого музичного колективу ДахаБраха, а персонажі фантастичного примаченківського світу стануть рухливими та схожими на казкових героїв", - йдеться у повідомленні.

Проєкт створили задля популяризації творчого спадку всесвітньо відомої художниці, особливо серед дітей та молоді. Тому шоу створили засобами новітніх технологій, аби зробити його цікавішим та зрозумілим навіть для найменших українців.

Вхід на презентацію першого мультимедійного шоу «Примаченко. Рік дракона» вільний.

Анімаційна виставка працюватиме в музеї до 11 лютого.

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України