Принц Гаррі та Меган Маркл підписали багаторічну угоду з Netflix і анонсували створення контенту в різних жанрах

Про це повідомляє BBC.

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали зі стримінговою платформою Netflix "багаторічну угоду з правом першочергового придбання". Договір надасть Netflix першочергове право на пропозиції від продюсерської компанії принца Гаррі та Меган Archewell.

Це вільніша угода, ніж їхня попередня, але вона спростовує твердження про те, що герцог і герцогиня Сассекські та Netflix повністю розірвали стосунки.

Меган сказала, що партнерство з Netflix надихнуло їх з Гаррі на "створення продуманого контенту в різних жанрах, який резонує в усьому світі та відзначає наше спільне бачення".

Невідомо, скільки років триватиме угода або яка фінансова домовленість до неї додається. Вважалося, що попередня угода, укладена у 2020 році, коштувала близько $100 млн.

Це оголошення з'явилося напередодні виходу другого сезону кулінарного шоу "З любов'ю, Меган", який зʼявиться на екранах пізніше цього місяця.

Дані аудиторії Netflix показали, що перший сезон навіть не входив до 300 найпопулярніших шоу стримінгового сервісу у першій половині 2025 року.

Серіал про стиль життя "З любов’ю, Меган", у якому Меган готувала зі своїми друзями-знаменитостями, мав 5,3 млн переглядів. Для порівняння, найпопулярнішою програмою на Netflix за той час була драма "Юнацтво" зі 145 млн переглядів.

Документальний фільм Netflix "Гаррі та Меган", який розповідає про відхід пари з життя королівських осіб, мав більшу аудиторію – 23,4 млн переглядів після запуску в грудні 2022 року.

Archewell також анонсував спеціальний різдвяний випуск "З любов’ю, Меган", який запрошує глядачів "приєднатися до Меган у Монтесіто на чарівне святкування".

Пізніше цього року на Netflix вийде шоу за участю Гаррі та Меган як продюсерів під назвою Masaka Kids, A Rhythm Within про дитячий будинок в Уганді, який є маяком надії в ситуації, "де тіні кризи ВІЛ/СНІДу ще не витають".

"Гаррі та Меган — впливові голоси, чиї історії знаходять відгук у глядачів у всьому світі. Реакція на їхню роботу говорить сама за себе — Гаррі та Меган дали глядачам можливість зазирнути у своє життя зсередини й швидко стали одним із наших найпопулярніших документальних серіалів", - додала головна контент-менеджерка Netflix Бела Бахарія.