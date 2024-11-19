Про смерть Путіна: у "Дикому театрі" в Києві пройшла премʼєра вистави "Тіні"

Про це повідомили у команді театру.

У "Дикому театрі" відбулася прем'єра вистави "Тіні" про смерть очільника кремля Володимира Путіна. Її поставила режисерка Ніка Літкевич за пʼєсою Артема Афяна.

За сюжетом російський диктатор помер, але залишилися його двійники, які вперше зустрілися разом. І якщо хтось дізнається про смерть Путіна, їх чекає така ж участь. Тому вони мають вирішити, хто з них тепер стане "справжнім".

Фото: надане пресслужбою

"Прочитавши п’єсу Артема Афяна, я одразу погодилась на цю співпрацю, бо побачила в цій роботі можливість виплеснути все, що накопичилось і болить у кожного українця. Ця вистава, певним чином, лікувальна міра, своєрідна колективна медитація. Бо, коли ти смієшся над злом, воно втрачає свою значущість, а значить - і свою силу", - поділилась режисерка Ніка Літкевич.

Фото: надане пресслужбою

Артем Афян називає свою пʼєсу роздумом про те, що східний тиран є втіленням і проєкцією самого російського народу.

"Вона є алюзією на "За зачиненими дверима" Жана Поля Сартра, має відсилання до "Великого диктатора" Чапліна та "Тінь воїна" Акіри Куросави. Попри велику кількість сенсових ключів, текст має легко сприйматися навіть тим, хто не хоче занурюватися вглиб", - зазначив автор.

Ролі у виставі виконали Сергій Булін, Ігор Портянко, Юрій Кулініч, Арам Арзуманян, Олександр Станкевич, Руслан Сокольник, Євгенія Мякенька, Катерина Вишнева, Дарʼя Завгородня, Христя Люба. Продюсуванням займалися Олег Кохан і Ярослава Кравченко.

Фото: надане пресслужбою

"Війна змусила нас згадати про важливість "гумористичної зброї", а політичний гумор завжди був улюбленим жанром українців. Тому ми пропонуємо вам своєрідну ін’єкцію чорним гумором як щеплення від страхів і депресій, де гра перетворюється на фарс, а двійники - на пародистів. А головне - наявність двійників ще не врятувала жодного тирана від невідворотного покарання", - додав Кохан.

Наступний показ вистави відбудеться 28 грудня 2024 року.