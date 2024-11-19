Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Про смерть Путіна: у "Дикому театрі" в Києві пройшла премʼєра вистави "Тіні"

Про смерть Путіна: у "Дикому театрі" в Києві пройшла премʼєра вистави "Тіні"

Дар'я Тарасова
19 листопада, 2024 вiвторок
17:29
Культура

У столиці показали виставу "Тіні" режисерки Ніки Літкевич про двійників Володимира Путіна, які обирають між собою "справжнього" після смерті російського диктатора

Зміст

Про це повідомили у команді театру.

У "Дикому театрі" відбулася прем'єра вистави "Тіні" про смерть очільника кремля Володимира Путіна. Її поставила режисерка Ніка Літкевич за пʼєсою Артема Афяна.

За сюжетом російський диктатор помер, але залишилися його двійники, які вперше зустрілися разом. І якщо хтось дізнається про смерть Путіна, їх чекає така ж участь. Тому вони мають вирішити, хто з них тепер стане "справжнім".

Фото: надане пресслужбою

"Прочитавши п’єсу Артема Афяна, я одразу погодилась на цю співпрацю, бо побачила в цій роботі можливість виплеснути все, що накопичилось і болить у кожного українця. Ця вистава, певним чином, лікувальна міра, своєрідна колективна медитація. Бо, коли ти смієшся над злом, воно втрачає свою значущість, а значить - і свою силу", - поділилась режисерка Ніка Літкевич.

Фото: надане пресслужбою

Артем Афян називає свою пʼєсу роздумом про те, що східний тиран є втіленням і проєкцією самого російського народу.

"Вона є алюзією на "За зачиненими дверима" Жана Поля Сартра, має відсилання до "Великого диктатора" Чапліна та "Тінь воїна" Акіри Куросави. Попри велику кількість сенсових ключів, текст має легко сприйматися навіть тим, хто не хоче занурюватися вглиб", - зазначив автор.

Ролі у виставі виконали Сергій Булін, Ігор Портянко, Юрій Кулініч, Арам Арзуманян, Олександр Станкевич, Руслан Сокольник, Євгенія Мякенька, Катерина Вишнева, Дарʼя Завгородня, Христя Люба. Продюсуванням займалися Олег Кохан і Ярослава Кравченко.

Фото: надане пресслужбою

"Війна змусила нас згадати про важливість "гумористичної зброї", а політичний гумор завжди був улюбленим жанром українців. Тому ми пропонуємо вам своєрідну ін’єкцію чорним гумором як щеплення від страхів і депресій, де гра перетворюється на фарс, а двійники - на пародистів. А головне - наявність двійників ще не врятувала жодного тирана від невідворотного покарання", - додав Кохан.

Наступний показ вистави відбудеться 28 грудня 2024 року.

 

 

Теги:
Новини
Володимир Путін
новини Києва
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
18 листопада, 2024 понедiлок
Викладати відео зі знайденими під час обшуків грошима до обвинувального вироку суду - це шоу, - нардеп Осадчук
електроенергія, графіки відключень
Автор Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
18 листопада, 2024 понедiлок
Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 листопада
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
18:30
Ексклюзив
"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині
18:24
Ексклюзив
Дональд Трамп-молодший
Не думаю, що Трамп-молодший є рупором свого батька, - політолог Несвітайлов про заяву сина новообраного президента США, який емоційно відреагував на дозвіл застосування ATACMS
18:19
світло
Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
18:08
Юхим Конопля (праворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
18:07
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас
У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
18:07
Україна Британія
Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
18:05
Володимир Зеленський та Джейк Салліван
У Білому домі закликали Україну посилити мобілізацію: "справа не в браку зброї"
18:03
Перебувала у власності Житомирської єпархії УПЦ МП: садибу Терещенків повернули у власність держави
18:03
OPINION
Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"
17:53
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами": ППО спрацювала на Київщині. Ситуація 19 листопада
17:42
Інфографіка
Збірна України, Грузія - Україна
Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B
17:34
Болгарія
Болгарія звернулася до ЄС з проханням обмежити імпорт українського меду
17:12
Дмитро Медведєв
"Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя": Медведєв відреагував на дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS
17:06
Готував удар по ТЕС у Дніпрі: 15 років тюрми отримав російський агент
16:58
Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ із РСЗВ: зруйновані будинки, є поранені
16:58
Оновлено
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них дитина
16:40
Сергій Марченко
Доплати вчителям, кошти на військову техніку та підтримку українців за кордоном: які ключові параметри держбюджету на 2025 рік
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 86 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
16:23
збірна Німеччини
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 19 листопада
16:19
економіка
У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону за президентства Трампа
16:04
Анонс
Володимир Бражко (ліворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
16:00
OPINION
блог Сергій Таран
Команда Трампа: віддані та слухняні
15:43
Данія
Данія виділить €130 млн для оборонної промисловості України
15:41
storm shadow
The Times: Ракети Storm Shadow. Як працює одна з найпотужнішої зброї сучасності
15:29
Сергій Гнезділов
Публічне СЗЧ Гнезділова: суд залишив військового під вартою
15:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
Ексклюзив
Росіяни спалюють значні ресурси в пеклі війни: полковник ЗСУ про ситуацію на східному напрямку
15:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
ЄС витратить €1,4 млрд із заморожених активів РФ на військові потреби України, - міністр оборони ФРН Пісторіус
15:03
Верховна Рада
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік
14:44
Дискусії, перформанс та презентація книжки: в Естонії пройшли "Українські дні" UKRAINE! UNMUTED
14:40
МВФ
Україна та МВФ домовилася про черговий транш кредиту
14:35
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: постраждали 12 людей
14:35
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Вирішується, хто кого дотисне": Зеленський представив план стійкості до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
14:02
OPINION
Про ціни, інфляційну динаміку та монетарну політику
13:53
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
13:46
Херсон
Окупанти атакували Херсон і область: є загиблий та постраждалі
13:38
Володимир Зеленський
"Зараз найкраща можливість перекрити Росії кисень": Зеленський звернувся до Європарламенту
13:35
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію
13:33
на фото Верховна Рада України
Рада звернулася до світової спільноти в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV