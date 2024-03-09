Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі
Активісти організації Palestine Action пошкодили портрет діяча, пов'язаного зі створенням Ізраїлю, лорда Бальфура Трініті-коледжі Кембриджського університету
Про це повідомляє BBC.
У своїй заяві організація заявила, що картина була розрізана та облита червоною фарбою.
Прессекретар поліції Кембриджширу заявила, що вони отримали повідомлення про пошкодження картини в Трініті-коледжі.
"Поліцейські виїхали на місце події, щоб зібрати докази та продовжити розслідування. На даному етапі жодних арештів не проводилося, - йдеться у повідомленні пресслужби. - Трініті-коледж шкодує про пошкодження портрета Артура Джеймса Бальфура під час відкритих дверей. Поліція була проінформована. Ми готові надати підтримку будь-якому члену спільноти коледжу, який постраждав".
Довідково: лорд Бальфур був міністром закордонних справ у 1917 році, коли було прийнято декларацію про підтримку Британією створення "в Палестині національного дому для єврейського народу", що розглядається деякими істориками як відправна точка арабсько-ізраїльського конфлікту.
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