Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі

Про це повідомляє BBC.

У своїй заяві організація заявила, що картина була розрізана та облита червоною фарбою.

Прессекретар поліції Кембриджширу заявила, що вони отримали повідомлення про пошкодження картини в Трініті-коледжі.

"Поліцейські виїхали на місце події, щоб зібрати докази та продовжити розслідування. На даному етапі жодних арештів не проводилося, - йдеться у повідомленні пресслужби. - Трініті-коледж шкодує про пошкодження портрета Артура Джеймса Бальфура під час відкритих дверей. Поліція була проінформована. Ми готові надати підтримку будь-якому члену спільноти коледжу, який постраждав".

Довідково: лорд Бальфур був міністром закордонних справ у 1917 році, коли було прийнято декларацію про підтримку Британією створення "в Палестині національного дому для єврейського народу", що розглядається деякими істориками як відправна точка арабсько-ізраїльського конфлікту.