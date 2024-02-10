У французькому Ліоні екоактивісти облили супом картину Клода Моне
У суботу, 10 лютого, двоє членів групи Riposte alimentaire облили супом картину Клода Моне "Le Printemps" у ліонському Музеї образотворчих мистецтв
Про це повідомляє L'Obs.
Екоактивісти виправдують свій вчинок необхідністю привернути увагу до майбутньої кліматичної та соціальної кризи.
"Ця весна буде єдиною, яка у нас залишилася, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?" - заявили учасниці групи Riposte Alimentaire Ілона та Софі.
Вони закликали громадськість "прокинутися і чинити опір" численним конфліктам та кліматичній кризі, бо інакше "майбутнім художникам не буде що малювати на вигорілій планеті".
- 28 січня в Луврі активісти групи Riposte alimentaire облили супом Мону Лізу, "розпочавши кампанію громадянського спротиву з чіткою вимогою, яка принесе користь усім: соціальне забезпечення для сталого харчування".
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