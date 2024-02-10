У французькому Ліоні екоактивісти облили супом картину Клода Моне

Про це повідомляє L'Obs.

Екоактивісти виправдують свій вчинок необхідністю привернути увагу до майбутньої кліматичної та соціальної кризи.

"Ця весна буде єдиною, яка у нас залишилася, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?" - заявили учасниці групи Riposte Alimentaire Ілона та Софі.

Вони закликали громадськість "прокинутися і чинити опір" численним конфліктам та кліматичній кризі, бо інакше "майбутнім художникам не буде що малювати на вигорілій планеті".