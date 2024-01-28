Борці за здорове харчування облили супом "Мону Лізу"
28 січня у паризькому Луврі дві учасниці руху Riposte Alimentaire, які борються за здорове харчування, облили супом шедевр Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
Про це повідомляє Le Parisien.
Активістки облили картину супом, після чого пролізли під огорожею, яка оточує "Мону Лізу" та почали виголошувати заклики до здорового харчування та інтеграції харчових продуктів у загальну систему соціального забезпечення.
Дві жінки були одягнені у футболки з написом Riposte Alimentaire (рух, який прийшов на зміну Dernier Rénovation).
"Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та стійке харчування? Наша система сільського господарства хвора! Фермери хворі", - виголошували жінки.
Одна з них заявила, що кожному третьому французу не вистачає їжі.
У пресрелізі рух наголосив, що цей жест є "початком кампанії громадянського опору, яка містить чітку вимогу, корисну для всіх: інтеграція харчових продуктів у загальну систему соціального забезпечення". Члени руху також вимагають від уряду допомогу у вигляді 150 євро на місяць на харчування.
Співробітники Лувру швидко встановили чорні панелі, які закрили картину та активісток. У музеї залучили надзвичайний підрозділ, евакуювали відвідувачів й закрили залу на прибирання.
- 14 жовтня 2023 року пресслужба Лувру оголошувала про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали й Версальський палац.
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