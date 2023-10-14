Лувр у Парижі зачиняється через побоювання нападів ісламістів

Про це повідомили у пресслужбі музею.

Французький музей Лувр у Парижі зачиняється "з міркувань безпеки", оскільки Франція перебуває у стані підвищеної готовності після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас.

"Лувр отримав письмове повідомлення про те, що існує ризик для музею і його відвідувачів, - повідомила прессекретар музею після оголошення про закриття в соціальних мережах. - Ми вирішили... евакуюватися і закрити його на день, поки ми проводимо необхідні перевірки".