У Франції чоловік з криком "аллах акбар" вбив у ліцеї вчителя. Оголошено підвищений рівень загрози
Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені
Про це повідомляє BFM Life.
Інцидент стався близько 11 години ранку у французькому Аррасі. Невідомий убив вчителя французької мови, ще дві людини (охоронець школи та ще один учитель) були поранені, їм надали екстрену допомогу.
Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
За інформацією Le Figaro, поліція затримала Мохамада Могушкова - чеченця за походженням. Йому 20 років і він раніше навчався у цій школі. Раніше спецслужби Франції внесли чоловіка до списку тих, хто підлягає спостереженню, як прихильник радикального ісламізму.
Оголошено підвищений рівень загрози
Французька влада підняла рівень небезпеки до найвищого. Рішення прийняли після безпекової наради за участі президента Емманюеля Макрона.
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