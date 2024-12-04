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П'ять різдвяних дитячих книг, що зігріють у зимовий вечір

Юлія Юліна
4 грудня, 2024 середа
11:56
Культура

Книжка вже давно стала одним із найпоширеніших подарунків дітям до Дня святого Миколая чи на Різдво. Тож видавництва не гають часу: до свят полиці рясніють тематичними виданнями про зимові пригоди та різдвяні дива. Одні – кумедні й бешкетні, інші – інформативні й повчальні

Зміст

Як не заблукати між книжкових стелажів? Розповідаємо про різдвяні дитячі книги від "Видавництва Старого Лева", що захоплять серденька найвибагливіших маленьких читачів.

книжки

"Мумі-троль і перший сніг"
Сесілія Девідссон, Алекс Гаріді, Майя Йонссон

Медитативна розповідь для найменших читачів про Мумі-троля та його перше знайомство зі снігом. Для шанувальників творчості Туве Янсон стилістика плинної розповіді та неквапливий сюжет будуть дуже знайомими. А ще тут і Мумі-мама, і Вітрогонка, і бешкетниця Маленька Мю. Тобто ця невеличка історія, хоч і була написана пізніше, дотримується усіх канонів повістей Янсон. З приємних бонусів: зимова мапа Країни Мумі-тролів, сторінка-знайомство з персонажами та чарівні ілюстрації в холодній палітрі.

Що ж в основі історії? Однієї зимової ночі Мумі-троль раптово прокидається із зимової сплячки. Він почувається самотнім у своїй хатинці, адже Мумі-мама продовжує бачити сни. Наш герой вирішує розшукати своїх друзів. Проте на вулиці його чекає несподіванка: уся долина застелена периною зі снігу. Мумі-тролю варто бути обережним та прислухатися до порад більш досвідчених друзів – зима однаково прекрасна й однаково небезпечна. Он снігами мандрує Крижана Пані, від доторку якої білочка перетворюється на крижинку. А он із далеких долин пришкандибав песик Бідась – у тамтешніх краях закінчилася їжа. 

Отож, у сюжеті заховано чимало викликів, які чекають на Мумі-троля. Герой перебуває в постійних ваганнях: чи поділитися своїми запасами їжі й житлом зі звірятами, що прибули до долини? Як дати раду із надто галасливим гостем, який нікому не до вподоби? Забігаючи на перед, звісно ж Мумі-троль впорається, проте не без помилок. І в цьому унікальність світу Мумі-тролів: його герої не наскрізно добрі й не однозначно погані. Це точно відгукнеться маленьким читачам. Адже, направду, ніхто не любить ділитися солодким варенням, тим паче із галасливим гостем. Але бувають ситуації, коли це необхідність, а галасливий гість виявиться надзвичайно хороброю істотою та першим допоможе в біді. 

книжки

"Привид, який спить у валізі"
Наталка Малетич

Це друга історія про зворушливу дружбу дівчинки Маргаритки та Привида, що мешкає у старому будинку. Друзі вже впоралися із безсонням Привида і тепер він спокійнесенько хропе у бузковій валізці. Але зараз у Привида інший клопіт: ось-ось прийде святий Миколай і треба хутчіше сідати за написання листа. Це дуже непросте завдання для нашого героя – він не знає літер. Добре, що у нього є подруга! Маргаритка просить св. Миколая у своєму листі, аби Привид навчився писати. Проте, чи варто для цього турбувати Чудотворця? Можливо, треба виявити трохи більше власної волі та наполегливості? 

"Родзинка" цієї книжки – ілюстрації Наталії Чорної, неймовірної краси та деталізації. У них хочеться пірнути й опинитися разом із героями в старовинному будинку із рипучими сходами. Можливо, там маленьким читачам вдасться разом із Привидом намалювати сніжинку. А тоді вже й до написання літер недалеко.

книжки

"Різдвяна шапка Янголинки"
Грася Олійко

Неймовірно світла історія від художниці та письменниці Грасі Олійко про Різдвяне диво та допомогу тим, хто у біді. Звісно ж, оформлена у впізнаваному авторському стилі. В центрі сюжету – дівчинка-янголя, завдання якої літати над містом та дарувати людям різдвяний настрій. Раптово Янголинка знайомиться із кошеням, що опинилося на вулиці посеред зими. Дівчинка загортає нового друга у свою шапку і обіцяє, що він не залишиться самотнім на Різдво.

Соціальна відповідальність та зооактивізм – теми, які нерідко підіймає авторка у своїх книжках. Згадаймо хоча б зворушливу "Історію, яку розповіла Жука". Грася й сама прихистила двох чотирилапих красунь Жуку та Санту, тож на власному прикладі демонструє важливість турботи про тварин-безхатьків. 

У "Різдвяній шапці Янголинки" закладено кілька важливих месиджів: турбота про тваринку – справа нелегка; доглядати за чотирилапим зможе не кожен, а найкраще той, хто вже мав подібний досвід і знає, що його чекатиме. Наприклад, кошеня опинилося на вулиці, бо напісяло у вазон і власник був не готовий до таких викликів долі. Янголинка – досвідчена рятувальниця тваринок - обирає для кошеняти перевірену сім’ю, де його точно любитимуть. А останні рядки з книжки просто крадуть серденько: "… жодна шапка і жоден шарф не гріють так, як добра справа, як врятоване маленьке життя".

книжки

"Пінгвінокупка"
Росс Монтґомері

Кумедна розповідь для найменших читачів про пригоди непосидючих пінгвінів. От кому точно не нудно в снігах! Цілісінькими днями пінгвіни бавляться серед криг Південного полюса: катаються на ковзанах, рибалять і навіть жонглюють сніжинками. Та одного ранку з ними трапляється халепа: зграйка птахів примерзає одне до одного і тепер їм ніяк не розійтися. Відважний маленький пінгвін Писклик кличе на допомогу друзів. Чи вдасться їм вигадати план, як роз’єднати пінгвінокупку?

Росс Монтґомері - молода зірка серед британських дитячих письменників. Оскільки за першою професією він є вчителем молодших класів, точно знає, як зацікавити малечу сюжетом та змусити реготати. А поміж тим - заховати за кумедною казкою багато корисної інформації про тварин, що мешкають в Антарктиці, про безмежний океан та великі міста. Адже, задля розв'язання своєї проблеми, пінгвінокупка помандрує через блискучий океан до метушливого мегаполіса. Таким чином, письменник створив пригодницьку історію для дітей про дружбу, дух спільноти та важливість допомоги тим, хто потрапив у біду.

книжки

"Таємні нотатки з Магічної школи Різдва"
Олександра Орлова

Хто такий святий Миколай і де він мешкає? Як дарувати людям різдвяний настрій й передчуття дива? Як святкують Різдво у різних куточках світу? Про все це розповість книга "Таємні нотатки з Магічної школи Різдва". 

Однієї зимової ночі до головної героїні цієї історії приходить незвичайний гість – святий Миколай. Чудотворець пропонує дівчинці стати ученицею Магічної школи Різдва. У цю школу вже відібрали дітей з Австралії, Японії, Ефіопії, Ірландії, Норвегії… У всіх них в майбутньому важлива місія: хтось писатиме різдвяні пісні чи книжки, хтось малюватиме різдвяні ілюстрації, хтось зніматиме святкові реклами й фільми, дехто очолить майстерню чи навіть фабрику з виготовлення новорічних прикрас.

Вчителі у школі незвичні та дещо ексцентричні: історії навчає Святий Миколай, ботаніку викладає італійська різдвяна чарівниця пані Бефана, вчитель різдвяної музики – пан Леонтович, зоології – скандинавський могутній чарівник Йоулупуккі, що розуміє мову тварин та опікується десятьома північними оленями… У вільний від уроків час діти зазирнуть у бібліотеку та на кухню, щоб дізнатися про книги та страви, які стали символами Різдва в різних країнах. І, звісно ж, почують історію ялинки, яка ще з 16 ст. тісно пов’язана зі святом.  

Поза сумнівом, випускники залишать школу справжніми знавцями Різдва. А разом із ними й ми, читачі. Схоже, саме цю мету й переслідувала авторка книжки: "Я мріяла написати особливу різдвяну книжку і я почала творити її в жанрі фентезі, – каже Олександра Орлова, – але після перших розділів зрозуміла, що передусім хочу зробити її інформативною, пізнавальною, прикладною, магічним чином умістити в неї прочитане і досліджене мною про Різдво, його історію, традиції, культуру і мистецтво, його кулінарію, розваги й рукотвори". 

Справді, "Таємні нотатки з Магічної школи Різдва" – енциклопедія свята, з детальними рецептами напоїв та страв, з порадами щодо декорування оселі та ялинки, з історичною розвідкою, чому Різдво (попри гоніння й заборони) стало одним з головних свят року для людей усього світу. 

Олена ЦВИК

Теги:
Новини
Україна
мистецтво
Різдво
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