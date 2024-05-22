Рада ухвалила закон про субсидії книгарням та державну допомогу українцям на придбання книжок 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

22 травня Верховна Рада України ухвалила закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт №11251 передбачає субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям.

"Парламент прийняв одразу в цілому №11251 удосконалення механізму щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, стосовно державної субсидії українським книгарням на відшкодування витрат на оренду майна", – повідомив Железняк.

Законопроєкт підтримали 299 депутатів.

Як уточнила у facebook одна з ініціаторок законопроєкту Євгенія Кравчук, закон розблокував видачу українцям сертифікатів на придбання книг та субсидій на оренду приміщень під книгарні. Усе це вже враховано бюджетом, тому додаткових витрат з державної казни, за словами Кравчук, не буде.

"З 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини", - пояснила народна депутатка.

Скористатися цим правом можна буде з 1 липня, "сертифікат" діятиме протягом 1 року, а також можна зробити це через Дію. Також закон передбачає надання книгарням державних субсидій, які компенсуватимуть орендну плату за приміщення.

Проєкт закону ініціювали депутати Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Ірина Костанкевич, Олександр Абдулін, Софія Федина та Юрій Павленко.

