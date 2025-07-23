РФ пошкодила або знищила в Україні понад півтори тисячі культурних пам'яток: де найбільше
Через російську збройну агресію в Україні зруйновано й пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Серед пошкоджених об'єктів культурної спадщини 147 мають національне значення, 1267 — місцеве, ще 114 — нещодавно виявлені.
Усього руйнування зафіксовано в 18 областях. Найбільше постраждали пам’ятки в Харківській області (336), Херсонській (289), Одеській (179), Донецькій (173), а також у Київській області та столиці (111).
Крім того, внаслідок бойових дій і обстрілів пошкоджено 2359 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 471 знищено повністю.
Найсерйозніших втрат зазнали об'єкти культурної інфраструктури в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській і Сумській областях.
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