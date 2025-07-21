Росіяни обстріляли будівлю театру в Херсоні

Про це повідомляє Суспільне.

У понеділок, 21 липня, під час артилерійського обстрілу в Херсоні Росія понівечила будівлю театру. Як розповів головний інженер театру Анатолій Хайнус, був пошкоджений фасад будівлі.

Російський снаряд влучив у колону, яка розташована на парадній частині фасаду театру.

"Також вибиті шибки у вхідних дверях парадної частини", — додав Анатолій Хайнус.

фото: Суспільне