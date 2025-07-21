Росіяни обстріляли будівлю театру в Херсоні
Злочинна армія РФ 21 липня під час артилерійського обстрілу пошкодила фасад та вибила шибки у вхідних дверях будівлі театру в Херсоні
Про це повідомляє Суспільне.
У понеділок, 21 липня, під час артилерійського обстрілу в Херсоні Росія понівечила будівлю театру. Як розповів головний інженер театру Анатолій Хайнус, був пошкоджений фасад будівлі.
Російський снаряд влучив у колону, яка розташована на парадній частині фасаду театру.
"Також вибиті шибки у вхідних дверях парадної частини", — додав Анатолій Хайнус.
фото: Суспільне
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