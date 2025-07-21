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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли будівлю театру в Херсоні

Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
17:34
Культура

Злочинна армія РФ 21 липня під час артилерійського обстрілу пошкодила фасад та вибила шибки у вхідних дверях будівлі театру в Херсоні

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

У понеділок, 21 липня, під час артилерійського обстрілу в Херсоні Росія понівечила будівлю театру. Як розповів головний інженер театру Анатолій Хайнус, був пошкоджений фасад будівлі.

Російський снаряд влучив у колону, яка розташована на парадній частині фасаду театру.

"Також вибиті шибки у вхідних дверях парадної частини", — додав Анатолій Хайнус.

фото: Суспільне

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
російська армія
Херсон
Війна з Росією
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