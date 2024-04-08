РФ пошкодила або знищила в Україні понад тисячу пам'яток культурної спадщини, – Мінкульт

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Серед знищених або пошкоджених пам'яток національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.

Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об'єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 7, архітектури, історії – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки й техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.

Найбільше пошкоджених або зруйнованих пам'яток – на Харківщині (294), на другому місці – Херсонщина (136 об'єктів), на третьому – Донеччина (125), на четвертому – Одещина (123). Замикає п'ятірку – Чернігівщина (70 об'єктів). Найменше дісталося Кіровоградщині, там зафіксовано пошкодження або знищення лише однієї пам'ятки.