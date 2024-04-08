РФ пошкодила або знищила в Україні понад тисячу пам'яток культурної спадщини, – Мінкульт
За період зі 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила в Україні 1046 пам'яток культурної спадщини. Найбільше – на Харківщині
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Серед знищених або пошкоджених пам'яток національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.
Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об'єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 7, архітектури, історії – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки й техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.
Найбільше пошкоджених або зруйнованих пам'яток – на Харківщині (294), на другому місці – Херсонщина (136 об'єктів), на третьому – Донеччина (125), на четвертому – Одещина (123). Замикає п'ятірку – Чернігівщина (70 об'єктів). Найменше дісталося Кіровоградщині, там зафіксовано пошкодження або знищення лише однієї пам'ятки.
- Від 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року в Україні внаслідок російської агресії було зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини.
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