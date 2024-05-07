РФ зруйнувала або пошкодила щонайменше 1062 культурні пам'ятки України за час масштабної війни
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини
Про це інформує пресслужба МКІП.
Зокрема, серед пошкоджених або зруйнованих пам'яток 123 мають національне значення, 864 - місцевого значення, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 75.
Пам’ятки архітектури та містобудування - 316 об’єктів, архітектури - 307, історії - 226, архітектури та містобудування, історії - 61, археології - 56, архітектури, історії - 39, монументального мистецтва - 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва - 19, архітектури, монументального мистецтва - 7, містобудування - 5, науки і техніки, архітектури - 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва - 1, архітектури, садово-паркового мистецтва -1; архітектури та садово-паркового мистецтва - 1.
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Загалом пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях: найбільше на Харківщині (299), Херсонщині (144), Донеччині (125), Одещині (115) та Чернігівщині (71).
Також ще 69 пам'яток зазнали пошкоджень у Києві та області, по 44 - на Миколаївщині і Запоріжжі, 36 - на Львівщині, 34 - на Дніпропетровщині, 30 - на Луганщині, 25 - на Сумщині, 10 на Хмельниччині, 6 - на Полтавщині, по 4 на Вінниччині та Житомирщині і по одній у Кіровоградській та Черкаській областях.
- У лютому непрямі втрати України у сферах культури, релігії, туризму та спорту внаслідок російської агресії перевищили $10,8 млрд.
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