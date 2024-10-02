"Роботи багато": Жадан розповів, чим займається на військовій службі

Про це він написав у facebook.

Відтоді як український письменник і громадський діяч Сергій Жадан мобілізувався, минуло чотири з половиною місяці.

"Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців. Ось уже два тижні служу штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва", - повідомив Жадан.

Військовий зазначив, що роботи багато, але вона цікава і корисна для бригади. Зокрема, він займається комунікацією всередині підрозділу і назовні, працює з особовим складом, на "Радіо Хартія", яке стрімко набирає обертів, підтримує медичні та патронатні служби, займається фандрейзингом та іншим.

"Честь бути дотичним до міцної та дружньої Хартійної родини. Честь працювати на Сили оборони. Честь служити українському народові. Вчора комбриг вручив Хартійний коїн. Що теж велика честь", - додав Сергій Жадан.

Фото: facebook Сергія Жадана