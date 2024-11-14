Роман Левкової про Крим "За Перекопом є земля" вийшов у словацькому перекладі

Про це письменниця повідомила у facebook.

Вийшов словацький переклад роману 2023 року української письменниці Анастасії Левкової "За Перекопом є земля". У перекладі Ондрея Губінського книжка отримала назву Bol raz jeden Krym (дослівно "Жив собі Крим").

Роман вийшов у видавництві DAJAMA. Обкладинка, за словами Анастасії Левкової, створена на основі оригінальної, над якою працювала Іва Кучеренко.

Фото: facebook Анастасії Левкової

В Україні роман видала "Лабораторія". "За Перекопом є земля" — це роман Анастасії Левкової, який охоплює історію Кримського півострова з давніх часів і до анексії Росією. Це історія про те, як минуле переплітається з теперішнім через життєвий досвід головної героїні, яка переживає дитинство, юність і перше кохання в Криму, усвідомлюючи свою українську ідентичність попри радянський спадок родини.

Працюючи над книжкою, авторка провела понад 200 інтерв’ю з кримчанами, завдяки чому роман переповнений автентичними історіями про життя кримськотатарських, українських, російських, єврейських та інших громад Криму. Роман допомагає краще зрозуміти внутрішній світ Криму, його культурні та соціальні особливості.

"За Перекопом є земля" увійшов до довгого списку Книги року ВВС - 2023 та потрапив до списку найкращих книг за версією ПЕН.