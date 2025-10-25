Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
Паралельно змінюють навчальні програми, щоб виховувати молодь за потребами путінського режиму
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Інститут радників запрацював у 2021 році, і з того часу чисельність його учасників зросла з 2,8 тисячі до 37 тисяч. До 2027 року "вихователі патріотизму" з’являться у всіх школах і коледжах Росії - це фактично створює в навчальних закладах широку мережу ідеологічних кураторів. Їх готують у спеціальних центрах, що працюють у понад 120 містах, зокрема й у Артеку в окупованому Криму.
Розширення корпусу радників відбувається одночасно зі зміною шкільних програм: з курсів суспільствознавства вилучили теми про свободу, мораль і права людини, а історію тепер викладають за пропагандистськими підручниками, підготовленими помічником Путіна Володимиром Мединським.
- Зазначимо, що у нові навчальні програми Росії планують включити розділи "Література народів Росії", "Літературна карта Росії" та розширені теми про "велику вітчизняну війну". Навіть курс "Зарубіжна література" хочуть зробити "російськоцентричним", перейменувавши його на "Зарубіжну літературу в російських перекладах". За оцінкою ЦПД, оновлені підручники можуть стати ще одним інструментом поширення державної пропаганди.
