Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Інститут радників запрацював у 2021 році, і з того часу чисельність його учасників зросла з 2,8 тисячі до 37 тисяч. До 2027 року "вихователі патріотизму" з’являться у всіх школах і коледжах Росії - це фактично створює в навчальних закладах широку мережу ідеологічних кураторів. Їх готують у спеціальних центрах, що працюють у понад 120 містах, зокрема й у Артеку в окупованому Криму.

Розширення корпусу радників відбувається одночасно зі зміною шкільних програм: з курсів суспільствознавства вилучили теми про свободу, мораль і права людини, а історію тепер викладають за пропагандистськими підручниками, підготовленими помічником Путіна Володимиром Мединським.