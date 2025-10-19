Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На засіданні Ради федерації РФ представники Московського педагогічного університету повідомили, що працюють над новими "єдиними" підручниками з російської мови та літератури.

За їхніми словами, ці матеріали розробляються з "патріотичним, національно орієнтованим підходом".

Автори ініціати стверджують, що мета таких підручників — "виховання громадян, зацікавлених у збереженні російської мови", а також "зміцнення духовно-моральних цінностей".

У нові навчальні програми планують включити розділи "Література народів Росії", "Літературна карта Росії" та розширені теми про "велику вітчизняну війну". Навіть курс "Зарубіжна література" хочуть зробити "російськоцентричним", перейменувавши його на "Зарубіжну літературу в російських перекладах".

За оцінкою ЦПД, оновлені підручники можуть стати ще одним інструментом поширення державної пропаганди.

"Путінський режим остаточно перетворює систему освіти на інструмент ідеологічного контролю. Влада рф прагне, щоб кожен шкільний предмет служив одній меті — вихованню слухняного громадянина, який свято вірить у державну ідеологію", - йдеться у повідомленні.