У Росії зарплати в'язнів перевищують доходи вчителів, — розвідка

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, середній заробіток засуджених зріс із 14,7 тис. рублів у 2019 році до 33 тис. рублів у 2025 році — на 125%. Водночас у 73 регіонах учителі отримують менше за мінімальну оплату праці, яка становить 22 440 рублів.

Крім того, російській освітній галузі спостерігається гострий дефіцит кадрів — бракує понад 250 тис. учителів. Третина педагогів — люди старші за 50 років, а молоді спеціалісти залишають професію через низькі зарплати й надмірне навантаження. Це призводить до занепаду шкільної системи та втрати престижу вчительської роботи.

В СЗРУ зауважили, що зростання виплат у колоніях офіційно пояснюють співпрацею бізнесу з системою виконання покарань. Влада позиціонує це як нову модель використання праці засуджених замість трудових мігрантів. Водночас підприємці скаржаться на низьку кваліфікацію та велику плинність таких працівників.

Підвищення зарплат не заважає іншій тенденції — масовому вербуванню засуджених на війну проти України. Для багатьох це вигідніший варіант, ніж робота в колонії. У регіонах навіть запроваджені бонуси для співробітників федеральної служби виконання покарань, які залучають "добровольців" на фронт.

"Таким чином, Кремль одночасно піднімає оплату праці ув’язненим і стимулює їхній вихід із колоній у військові частини. У результаті освітня система втрачає вчителів, а економіка – працівників. Пріоритети очевидні: замість інвестицій у майбутнє країна вкладає ресурси у відтворення репресивного апарату та воєнної машини", - підсумували у розвідці.