В окупованому Маріуполі відкрили "Будинок Юнармії": навчатимуть воювати дітей від 8 років
Російська окупаційна влада Маріуполя відкрила "Будинок Юнармії" — центр, де школярів навчають стрільбі, метанню ножів і роботі з дронами
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Заклад працюватиме на базі школа №26 у Приморському районі міста. Під час так званого дня відкритих дверей окупанти влаштували навчання веденню бойових дій.
У заході примусово задіяли учнів із 13 навчальних закладів. Школярів навчали стрільбі, метанню ножів, роботі з дронами та саперній справі. Організатори заявили, що прийматимуть до лав цього "патріотичного руху" дітей з восьмирічного віку, фактично починаючи мілітаризацію з початкової школи.
"Нагадаємо, що в окупації активно створюються ідеологічні організації на базі шкіл, до яких залучають дітей та молодь. Усі вони використовуються для того, щоб насадити російську ідентичність та виховати ненависть до усього українського", - наголосили в міській раді.
- Після сильних дощів у тимчасово окупованому Маріуполі вулиці знову опинилися під водою — навіть окупаційна адміністрація змушена була визнати, що система водовідведення у місті не працює.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.93
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.96
- Актуальне
- Важливе