В окупованому Маріуполі відкрили "Будинок Юнармії": навчатимуть воювати дітей від 8 років

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Заклад працюватиме на базі школа №26 у Приморському районі міста. Під час так званого дня відкритих дверей окупанти влаштували навчання веденню бойових дій.

У заході примусово задіяли учнів із 13 навчальних закладів. Школярів навчали стрільбі, метанню ножів, роботі з дронами та саперній справі. Організатори заявили, що прийматимуть до лав цього "патріотичного руху" дітей з восьмирічного віку, фактично починаючи мілітаризацію з початкової школи.

"Нагадаємо, що в окупації активно створюються ідеологічні організації на базі шкіл, до яких залучають дітей та молодь. Усі вони використовуються для того, щоб насадити російську ідентичність та виховати ненависть до усього українського", - наголосили в міській раді.