"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води

Про це інформує Маріупольська міська рада.

У тимчасово окупованому Маріуполі зливи спричинили нову хвилю підтоплень — вулиці та дороги перетворилися на суцільні потоки води. Місцеві жителі скаржаться у соцмережах, що після дощу неможливо пересуватися навіть на автомобілях. Найбільше постраждали Приморський район та проспект Металургів.

За даними міськради, причиною стало те, що за понад три роки окупації російська псевдовлада не спромоглася відновити систему водовідведення.

Проблему визнав і призначений Кремлем "мер" міста Антон Кольцов, заявивши, що зливи у місті не справляються з навантаженням.

Він зазначив, що для запобігання подібним ситуаціям надалі комунальним службам "поставлено завдання посилити роботу з очищення колекторів та своєчасне прибирання листя з узбіччя".

"Проте це більше нагадує імітацію діяльності, - зазначили у мерії. - Поки загарбники зводять іпотечні будинки та розповідають про "відновлення міста", у реальності в Маріуполі критичний стан мереж, аварійна каналізаційна система, відсутність води та потопи. Це результат знищення критичної мережі під час облоги міста. Також інфраструктура під російським триколором лише руйнується".