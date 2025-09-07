В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко

Про це в етері Еспресо розповів волонтер та президент ТК "Маріупольське телебачення" Микола Осиченко

"Маріуполь завжди бісив Кремль тим, що до повномасштабного вторгнення ми називали місто вітриною відновленого українського Донбасу. Місто розвивалось. Я викладав у місцевому вищому навчальному закладі журналістику. До нас тоді приїздили вступати діти Донецька, Макіївки й Луганщини. Люди бачили, що в місті є життя. Зараз там нічого немає.Саме тому Путін у 2022 році віддав наказ просто знищити місто і вони знищили. Я там був тоді й коли мені вдавалось зловити звʼязок, то мені писали люди з Росії з проханням потерпіти, бо ж російська армія “бомбить тільки військові обʼєкти”. Я там був і бачив як вони просто стирають місто. Путіну потрібно було повністю знищити ось цю саму вітрину і потім у місті почали зачищати памʼять людей й переписувати історію", - розповів Осиченко.

Волонтер додав, що окупаційна влада активно перейменовує назви вулиць і встановлює російські памʼятники в місті.

"Росії просто не вигідно, щоб люди в Маріуполі памʼятали навіть той же Азовсталь. До прикладу, у місті була вулиця Азовстальська. Це логічно. У місті є завод Азовсталь, десятки тисяч містян там працювали. Зараз вони перейменували цю вулицю на Тульський проспект і там стоять два памʼятники - тульському прянику і самовару. І я тепер запитаю людей у місті про те, як їм добре стало з таким життям", - підсумував він.