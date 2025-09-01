Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
Маріуполь, як і решту окупованих територій, з 1 вересня 2025 року вперше повністю інтегрували в російський освітній процес. Якщо у минулі роки навчальну програму готувала окупаційна адміністрація Донецької області, то відтепер там запровадили російські освітні програми
Про це в етері Громадського радіо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Якщо раніше, наприклад, торік, навчальну програму встановлювала окупаційна влада Донецької області, не синхронізуючись з російською навчальною програмою, то тепер там діє виключно повноцінна російська навчальна програма. І росіяни через це внесли в навчальну програму велику кількість змін, щоб просто стерти українську ідентичність у дітей, які навчаються у школах на окупованих територіях", — сказав Петро Андрющенко.
За його словами, окупанти заявили, що цьогоріч у Маріуполі працюватимуть 29 шкіл. Однак насправді йдеться не лише про школи в Маріуполі, але також про школи найближчих населених пунктів.
Він розповів, що цьогоріч до маріупольських шкіл підуть, за даними окупантів, 16888 дітей. Водночас лише 11 з половиною тисяч — це діти, які є жителями Маріуполя. Решта — це діти росіян, які переїхали в Маріуполь.
Він також розповів, що українську мову в Маріуполі, як і на решті окупованих територій Донеччини, ніколи не викладали. Для порівняння, її викладали у рамках предмета "Рідна мова" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей та Криму. Однак відтепер і там її не вчитимуть, адже російська влада не затвердила жодного підручника з української мови.
Говорячи про вищу освіту, Петро Андрющенко розповів, що наразі в Маріуполі відкрито два вищі навчальні заклади. Для порівняння: до окупації їх було п’ять. Таким чином, у місті працюють: підконтрольний окупантам Маріупольський державний університет;підконтрольний окупантам Приазовський державний технічний університет.
Такі ж назви мали й заклади, що працювали до окупації Маріуполя.
Петро Андрющенко звернув увагу, що якість освіти в цих закладах доволі низька. Єдиний факультет, якому окупанти приділяють найбільше уваги, це факультет журналістики. "Він штампує пропагандистів ще з першого курсу. Все, що ми бачимо в "тіктоках", "ютьюбах" і "рутьюбах" від проросійськи спрямованої молоді — це виробляється цим факультетом у рамках навчання", — наголосив керівник Центру вивчення окупації.
Загалом Петро Андрющенко резюмував: у ідеологічній частині окупанти працюють переважно з молоддю. Дорослих і пенсіонерів вони "залишили в спокої".
