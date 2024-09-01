Російська ракета впала поблизу Биківнянських могил у Києві, ледь не знищивши частину польського військового цвинтаря
У Києві російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні, спавши біля головного пам'ятника некрополя та спричинивши пожежу
Про це інформує українська служба PAP.
Згідно з повідомленням, фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.
За словами керівника комплексу "Биківнянські могили" Богдана Нетреби, боєголовка ракети з 700-кілограмовим вибуховим зарядом могла б повністю знищити пам'ятник, якби вибухнула.
"Якби боєголовка вибухнула у цьому місці, від пам'ятника нічого б не залишилося. Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі", - зазначив він.
-
Російська окупаційна армія вночі та зранку суботи, 31 серпня, атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. У столиці повітряна тривога оголошувалася чотири рази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе