Російська ракета впала поблизу Биківнянських могил у Києві, ледь не знищивши частину польського військового цвинтаря

Про це інформує українська служба PAP.

Згідно з повідомленням, фрагменти ракети впали за 30-50 метрів від головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.

За словами керівника комплексу "Биківнянські могили" Богдана Нетреби, боєголовка ракети з 700-кілограмовим вибуховим зарядом могла б повністю знищити пам'ятник, якби вибухнула.

"Якби боєголовка вибухнула у цьому місці, від пам'ятника нічого б не залишилося. Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі", - зазначив він.