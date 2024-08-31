Росія атакує Україну безпілотниками і ракетами: біля Києва працює ППО
Російська окупаційна армія вночі суботи, 31 серпня, атакує територію України ракетами та ударними безпілотниками
Про це інформують Повітряні сили.
О 22:50 безпілотники перебували на Сумщині і рухалися у напрямку Полтавщини. О 23:29 стало відомо про ударні БПЛА в західній частині Харківщини, які постійно змінюють курс, та в центральній та південній частині Сумщини, як тримають південно-західний та південний курс. Згодом ПС повідомили про безпілотник з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Станом на 00:05 БПЛА рухались:
- в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний
- декілька груп на Сумщині, курс південно-західний
- на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний
- на півночі Полтавщини, курс південний
- в південній частині Полтавщини, курс південний
"Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - попередили Повітряні сили о 00:14.
Невдовзі жителів Сум та Полтави закликали перебувати в укриттях.
О 00:38 КМВА повідомила, що в області, на підступах до Києва працює ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - додали в КОВА згодом.
Станом на 00:38 ворожі безпілотники рухались:
- в східній частині Київської області, курсом на Київ
- декілька груп в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний
- в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний
- на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний
- східніше Кременчука, курс південний
- в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний
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