Росія атакує Україну безпілотниками і ракетами: біля Києва працює ППО

Про це інформують Повітряні сили.

О 22:50 безпілотники перебували на Сумщині і рухалися у напрямку Полтавщини. О 23:29 стало відомо про ударні БПЛА в західній частині Харківщини, які постійно змінюють курс, та в центральній та південній частині Сумщини, як тримають південно-західний та південний курс. Згодом ПС повідомили про безпілотник з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

Станом на 00:05 БПЛА рухались:

в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний

декілька груп на Сумщині, курс південно-західний

на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний

на півночі Полтавщини, курс південний

в південній частині Полтавщини, курс південний

"Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - попередили Повітряні сили о 00:14.

Невдовзі жителів Сум та Полтави закликали перебувати в укриттях.

О 00:38 КМВА повідомила, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - додали в КОВА згодом.

Станом на 00:38 ворожі безпілотники рухались:

в східній частині Київської області, курсом на Київ

декілька груп в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний

в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний

на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний

східніше Кременчука, курс південний

в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний

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