Російські видавці створюють дочірні компанії за кордоном, щоб обходити санкції, – Український інститут книги

Про це керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль написала в колонці для "Читомо".

За її словами, після 2022 року багато міжнародних майданчиків заборонили участь російських видавців і підтримали Україну, надаючи безоплатні стенди. Проте з 2023 року ситуація почала змінюватися: російські автори та видавці поступово повертаються на ярмарки, маскуються під "аполітичних" або створюють дочірні компанії за кордоном, щоб обходити санкції.

Український інститут книги наполягає на продовженні санкцій проти російських видавництв та закликає органи влади ініціювати їх. Без таких санкцій міжнародні організатори не мають юридичних підстав відмовляти росіянам в участі.

"Насамперед в Україні мають бути продовжені та запроваджені нові санкції проти російських видавництв і авторів. Вони діяли з 2019 до 2022 року, але згодом не були продовжені. РНБО, до якої Інститут книги офіційно звертався у 2024 і 2025 роках, формально відповіла, що УІК не є суб’єктом такого звернення, а подання має надходити від Верховної Ради України, президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку або Служби безпеки України. Ми неодноразово надсилали копії звернень щодо санкцій у СБУ та МКСК, але наразі відповіді немає", - написала Коваль.

"Коли санкції будуть накладені, тоді дипломатичними каналами можна буде звертатися до урядів інших країн і просити їх також обмежити діяльність представників РФ. Ми не залишимо своїх спроб, поки не досягнемо цього. Санкціям — бути!" - наголосила вона.

Також триває робота над протидією продажу прав на міжнародні бестселери до РФ і контролем видавництв, які підтримують або толерують російський наратив.

Коваль підкреслила, що Інститут книги продовжує активно представляти Україну на ключових книжкових подіях, підтримує переклади українських авторів і формує міжнародну присутність попри складні умови, але не братиме участі у заходах, де присутні офіційні російські стенди, профінансовані державою-агресором.

"Українські автори й видавці створюють свої книжки в нестерпних умовах: хтось у ЗСУ, хтось волонтерить, усі — під щоденними обстрілами, у тривозі за близьких і з вірою в перемогу. Нам є що сказати світові, і український голос має звучати, адже наш досвід не є локальним — він може повторитися в будь-якій країні. Світ повинен мати шанс нас почути й зрозуміти", - резюмувала очільниця УІК.