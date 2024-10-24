Сергій Жадан передав права на твори своїм дітям перед тим, як пішов до війська

Про це він розповів у шоу "Інструкція.Смисл" на Суспільному.

"Я, ідучи у війська, написав заповіт, де передав своїм дітям права на свої твори, щоб діти не сварилися після моєї смерті. Щоб не було судових процесів, щоб книги видавалися в мого видавця, і українського, і закордонного. Щоб люди мали доступ і мали можливість, за бажання ці книги далі читати", - сказав Жадан.

Він зазначив, що на цю думку його наштовхнув випадок із перекладом творів Бертольда Брехта. Якось Жадан звернувся до видавця Брехта з проханням отримати права, та права на твори письменника належали його онуці.

Тоді онука заборонила публікувати текст, адже не хотіла робити собі ім'я на дідусевій творчості. Та український письменник знайшов вихід і переклав книгу віршів повністю.

На запитання про те, чи думає Сергій Жадан про безсмертя, він відповів: "Я не бачу нічого за цим туманом смерті. І, слухай, мене в мої 50 років це абсолютно не лякає. Мене цілком влаштовуєте те, що я нічого не бачу".