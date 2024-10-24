Сергій Жадан передав права на твори своїм дітям перед тим, як пішов до війська
Український письменник Сергій Жадан розповів, що перед тим, як пішов до війська написав заповіт, де передав своїм дітям права на твори
Про це він розповів у шоу "Інструкція.Смисл" на Суспільному.
"Я, ідучи у війська, написав заповіт, де передав своїм дітям права на свої твори, щоб діти не сварилися після моєї смерті. Щоб не було судових процесів, щоб книги видавалися в мого видавця, і українського, і закордонного. Щоб люди мали доступ і мали можливість, за бажання ці книги далі читати", - сказав Жадан.
Він зазначив, що на цю думку його наштовхнув випадок із перекладом творів Бертольда Брехта. Якось Жадан звернувся до видавця Брехта з проханням отримати права, та права на твори письменника належали його онуці.
Тоді онука заборонила публікувати текст, адже не хотіла робити собі ім'я на дідусевій творчості. Та український письменник знайшов вихід і переклав книгу віршів повністю.
На запитання про те, чи думає Сергій Жадан про безсмертя, він відповів: "Я не бачу нічого за цим туманом смерті. І, слухай, мене в мої 50 років це абсолютно не лякає. Мене цілком влаштовуєте те, що я нічого не бачу".
- Український письменник та військовий Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, поділився, що став штаб-сержантом 2-ї категорії служби військової журналістики.
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