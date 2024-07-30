Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізований з травмою голови після ДТП на електробайку

Про це пише TMZ.

20-річний син популярних американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс Джолі-Пітт став одним з учасників ДТП на жвавій вулиці Лос-Анджелеса. Хлопець, перебуваючи на електровелосипеді, близько 5 вечора, тобто в годину пік на вулиці з інтенсивним рухом, наближаючись до червоного світлофора, врізався в задню частину автомобіля, який зупинився на перехресті.

Як розповіли джерела в правоохоронних органах, водій автомобіля вийшов, щоб перевірити, чи все добре з Паксом, який на момент аварії не був у шоломі. На місце події прибули поліцейські та медики. Свідки розповіли, що Пакс жалівся на біль у стегнах і, ймовірно, отримав травму голови. Його терміново доправили до лікарні Лос-Анджелеса.

Медики побоювалися, що під час аварії у хлопця стався крововилив у мозок. Проте за останніми даними, стан Пакса стабільний.

Зазначається, що четвертий з шести дітей колишнього зіркового подружжя Пакс постійно їздить без шолома.

