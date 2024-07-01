Скандальний репер-путініст Каньє Вест прилетів у Москву
Американський репер Каньє Вест, який неодноразово висловлював захоплення диктатором Володимиром Путіним, 30 червня відвідав Москву
Про це повідомляє низка російських ЗМІ.
Американський репер Каньє Вест, відомий своїми антисемітськими заявами та підтримкою політики Володимира Путіна, 30 червня прибув у Росію. Першою про це повідомила продюсерка Яна Рудковська в телеграм-каналі. Вона уточнила, що продюсер і дизайнер зупинився в готелі в центрі Москви.
На оприлюдненому пропагандистським каналом "Москвичка" відео можна побачити, як Каньє Вест йде підземним переходом біля "Мисливського ряду" в Москві. Зазначається, що репер прилетів до Москви на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Yeezy Гоші Рубчинського. Призначення російського модельєра головним дизайнером відбулося в грудні 2023 року. 29 червня Рубчинському виповнилося 40 років.
У коментарі пропагандистському телеканалу РЕН колега дизайнера Олена Ткач підтвердила цю інформацію. ТАСС пише, що Вест прибув до Москви з приватним візитом.
- Минулого року Каньє Вест назвав себе нацистом, зізнався у прихильності до Гітлера і Путіна, у відповідь на що Маск заблокував репера у Twitter
- Через свої антисемітські та расистські погляди Вест втратив понад $1,5 млрд та вибув з рядів мільярдерів. Компанія Adidas стала останньою, що розірвала зв’язки з Вестом. До них це вже зробили Def Jam, JP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили заяви репера.
- 4 роки тому американський репер і продюсер заявив, що 400 років рабства були вибором самих темношкірих
- У грудні 2023 року Каньє Вест призначив російського модельєра Гошу Рубчинського головним дизайнером свого бренду одягу YEEZY.
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