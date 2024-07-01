Скандальний репер-путініст Каньє Вест прилетів у Москву

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Американський репер Каньє Вест, відомий своїми антисемітськими заявами та підтримкою політики Володимира Путіна, 30 червня прибув у Росію. Першою про це повідомила продюсерка Яна Рудковська в телеграм-каналі. Вона уточнила, що продюсер і дизайнер зупинився в готелі в центрі Москви.

На оприлюдненому пропагандистським каналом "Москвичка" відео можна побачити, як Каньє Вест йде підземним переходом біля "Мисливського ряду" в Москві. Зазначається, що репер прилетів до Москви на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Yeezy Гоші Рубчинського. Призначення російського модельєра головним дизайнером відбулося в грудні 2023 року. 29 червня Рубчинському виповнилося 40 років.

У коментарі пропагандистському телеканалу РЕН колега дизайнера Олена Ткач підтвердила цю інформацію. ТАСС пише, що Вест прибув до Москви з приватним візитом.