Росіянин Рубчинський став головним дизайнером бренду Каньє Веста Yeezy

Про це він повідомив у дописі на X.

46-річний американський репер, музичний продюсер та дизайнер Каньє Вест, відомий своїми скандальними висловлюваннями про євреїв та зізнаннями у захопленні Гітлером і Путіним, оголосив про початок співпраці з російським модельєром Гошею Рубчинським.

"Сьогодні YEEZY вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в YEEZY, у провідний світовий бренд музики та моди, є важливою віхою в історії дизайну", - написав Вест в офіційному релізі.

38-річний російський модельєр також поділився в Instagram сторіс з новиною.

"Ми раді представити новий напрямок модного бренду Gosha Rubchinskiy як незалежного креативного центру. Припинивши співпрацю з Comme des Garçons і Rassvet Family, наш бренд торує власний шлях. Під творчим керівництвом Гоші ми налаштовані на прийняття нових захопливих проєктів і співпраці, які втілюють наш дух незалежності та творчий потяг. Ми вдячні за постійну підтримку нашої спільноти, яка сприяє нашій подорожі", - зазначається в заяві.

Фото: Скриншот з Instagram Гоші Рубчинського

Раніше росіянин вже брав участь у дизайні оформлення альбому Vultures, записаного спільно Ye та Ty Dolla$ign.

Імʼя Гоші Рубчинського пов'язане із гучним педофільним скандалом. Відомо, що в 2018 році 16-річний хлопець повідомив, що модельєр змусив його надіслати свої відверті фотографії. Як доказ підліток оприлюднив скриншоти листування з дизайнером. Згодом інший чоловік повідомив, що Рубчинський також просив його про пікантні фото. Росіянин всі звинувачення заперечував.