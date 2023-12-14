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Росіянин Рубчинський став головним дизайнером бренду Каньє Веста Yeezy

14 грудня, 2023 четвер
13:45
Культура На фото: Гоша Рубчинський

Скандальний американський репер та власник бренду одягу YEEZY Каньє Вест призначив російського модельєра Гошу Рубчинського головним дизайнером

Про це він повідомив у дописі на X.

46-річний американський репер, музичний продюсер та дизайнер Каньє Вест, відомий своїми скандальними висловлюваннями про євреїв та зізнаннями у захопленні Гітлером і Путіним, оголосив про початок співпраці з російським модельєром Гошею Рубчинським.

"Сьогодні YEEZY вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в YEEZY, у провідний світовий бренд музики та моди, є важливою віхою в історії дизайну", - написав Вест в офіційному релізі.

38-річний російський модельєр також поділився в Instagram сторіс з новиною. 

"Ми раді представити новий напрямок модного бренду Gosha Rubchinskiy як незалежного креативного центру. Припинивши співпрацю з Comme des Garçons і Rassvet Family, наш бренд торує власний шлях. Під творчим керівництвом Гоші ми налаштовані на прийняття нових захопливих проєктів і співпраці, які втілюють наш дух незалежності та творчий потяг. Ми вдячні за постійну підтримку нашої спільноти, яка сприяє нашій подорожі", - зазначається в заяві.

Гоша Рубчинський

Фото: Скриншот з Instagram Гоші Рубчинського

 

Раніше росіянин вже брав участь у дизайні оформлення альбому Vultures, записаного спільно Ye та Ty Dolla$ign.

Імʼя Гоші Рубчинського пов'язане із гучним педофільним скандалом. Відомо, що в 2018 році 16-річний хлопець повідомив, що модельєр змусив його надіслати свої відверті фотографії. Як доказ підліток оприлюднив скриншоти листування з дизайнером. Згодом інший чоловік повідомив, що Рубчинський також просив його про пікантні фото. Росіянин всі звинувачення заперечував.

  • Минулого року Каньє Вест назвав себе нацистом, зізнався у прихильності до Гітлера і Путіна, у відповідь на що Маск заблокував репера у Twitter
  • Через свої антисемітські та расистські погляди Вест втратив понад $1,5 млрд та вибув з рядів мільярдерів. Компанія Adidas стала останньою, що розірвала зв’язки із Вестом. До них це вже зробили Def Jam, JP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили заяви репера.
  • 4 роки тому американський репер і продюсер заявив, що 400 років рабства були вибором самих темношкірих
Суспільство
скандал
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