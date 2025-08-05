Суд заборонив забудову охоронних земель довкола музею у Пирогові поблизу Києва
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду скасував рішення суду апеляційної інстанції та заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у селі Пирогів на Київщині
Про це повідомив памʼяткоохоронець Дмитро Перов у facebook.
Відповідне рішення ухвалила колегія на чолі з суддею Сергієм Могилом. Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ "Агрокомбінат Хотівський", зокрема, і щодо забудови цієї території.
Наголошується, що це рішення оскарженню не підлягає.
Як пише "Суспільне", у 2003 році Київрада оформила на "Агрокомбінат Хотівський" право оренди кількох ділянок загальною площею понад тисячу гектарів у Голосіївському районі, переважно на території Феофанії та Пирогова, зонах охоронюваного ландшафту. У 2008 році низку договорів було розірвано, через що сільськогосподарське товариство втратило право оренди цієї земельної ділянки.
У 2018 році "Агрокомбінат Хотівський" без рішення Київради зареєстрував за собою право користування земельною ділянкою на підставі договору оренди землі від 2004 року.
Прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування реєстрації права оренди землі. Суди першої та апеляційної інстанцій погодились з доводами прокурора.
У листопаді 2024 року Верховний Суд постановив повернути з оренди ділянку 16 га поблизу музею в Пирогові. З незаконної оренди повернули земельну ділянку на вул. Академіка Заболотного в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.93
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе