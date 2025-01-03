The Hardkiss офіційно скасували концерт в "Олімпійському", який переносили з 2021 року

Про це повідомили в instagram гурту.

"Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту", - наголосили в своїй заяві музиканти.

Спершу шоу планувалося на 29 травня 2021 року. Концерт мав бути присвяченим 10-річчю гурту. Проте спершу через карантин у звʼязку з пандемією коронавірусу, а згодом через повномасштабне вторгнення його переносили.

Наразі захід скасували остаточно. The Hardkiss зазначили, що для повернення грошей за квитки слід звертатися до квиткових операторів.

"Ми щиро перепрошуємо всіх слухачів, які чекали на цю зустріч. Для кожного з нас, для всієї команди це рішення було болючим, але необхідним. Ми визнаємо, що цей масштабний проєкт не витримав випробувань пандемією та війною", - поділились музиканти.

У коментарях Юлія Саніна зазначила, що гурт бере гастрольну паузу і за кордоном.