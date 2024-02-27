"Треба завершувати дуети": музикант OSTY, який співає з Klavdia Petrivna, побоюється залишитися в тіні інкогніто-співачки
Український музикант OSTY, який сприяв співпраці Klavdia Petrivna з лейблом Nebo Music, поділився деталями взаємин з інкогніто-співачкою
Про це він розповів в інтервʼю "МУЗВАР".
Молодий український співак OSTY, який голосно заявив про себе навесні 2023 року треком "Не лякай" та співпрацює з лейблом Nebo Music у партнерстві з Pomitni (колишній продюсерський центр MOZGI Entertainment, - ред.), поділився, як виникла співпраця з Klavdia Petrivna.
Артист зазначив, що бути інкогніто-співачкою Klavdia Petrivna вирішила не заради піару, а через соромʼязливість: дівчина боялась, що у разі провалу зганьбитися. OSTY восени випустив дует з Klavdia Petrivna. Артистка, як розповів OSTY, любить творчість Івасюка і французькі пісні. Звідки і черпає натхнення.
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"Я дуже боюся, що можу залишитися в тіні Klavdia Petrivna. Я думав про це, — зауважив OSTY, додавши: — Мабуть, із Клавдією треба завершувати дуети. Бо ми записуємо пісню і в коментарях "знову той мужик, нащо його додали?". А про самого мене як артиста, виявляється, не знають. Мене знають як мужика, що співає з Klavdia Petrivna".
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