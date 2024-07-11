У Франції горів 151-метровий шпиль Руанського собору

Про це повідомляє France Bleu Normandie.

У четвер, 11 липня, загорівся шпиль Руанського собору, що належить до числа пам'яток національної спадщини Франції. Як повідомив мер Ніколя Маєр-Россіньоль у X, причина пожежі невідома, а всі державні ресурси мобілізовано.

Пожежа почалася на будівельній платформі. За словами пожежників, на початку дня пожежу вдалося приборкати. Як розповіли свідки, дим, що виходив зі шпиля, нагадав про пожежу 2019 року в соборі Паризької Богоматері.

Пожежа спалахнула на платформі будівельного майданчика на висоті близько 120 метрів. Для гасіння вогню було залучено близько 70 пожежників із близько тридцяти одиниць техніки, у тому числі команди, що спеціалізуються на роботі в небезпечних середовищах. Загорілися предмети на платформі та захисний білий брезент, але самому шпилю полум'я не загрожує.

Як уточнив архієпископ єпархії Руан, монсеньйор Домінік Лебрен, постраждалих немає, "окрім працівників, які надихалися диму і якими опікувалися пожежники".

Кафедральний собор архієпископа Руана та Нормандії, місце коронації та поховання нормандських герцогів з 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу. Його висота складає 151 метр. Потім він поступився цим титулом Кельнському собору.

La flèche de la cathédrale de Rouen est en feu. Les pompiers et la police sont sur les lieux. La place est bouclée. pic.twitter.com/gUq2a0qDfS — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) July 11, 2024

Les pompiers sont en train d’intervenir. pic.twitter.com/1dSNR3XZbN — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) July 11, 2024

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024





La flèche de la cathédrale de Rouen, en flammes.



Effroyable… ????#Rouen pic.twitter.com/IkCpyVqZ0j — Grégoire Houdan (@gregoirehoudan) July 11, 2024