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У Франції горів 151-метровий шпиль Руанського собору

11 липня, 2024 четвер
16:58
Культура У Франції горів шпиль Руанського собору

11 липня у французькому місті Руан спалахнув готичний собор. Пожежа почалася на будівельній платформі на висоті 120 метрів

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Про це повідомляє France Bleu Normandie.

У четвер, 11 липня, загорівся шпиль Руанського собору, що належить до числа пам'яток національної спадщини Франції. Як повідомив мер Ніколя Маєр-Россіньоль у X, причина пожежі невідома, а всі державні ресурси мобілізовано.

Пожежа почалася на будівельній платформі. За словами пожежників, на початку дня пожежу вдалося приборкати. Як розповіли свідки, дим, що виходив зі шпиля, нагадав про пожежу 2019 року в соборі Паризької Богоматері.

Пожежа спалахнула на платформі будівельного майданчика на висоті близько 120 метрів. Для гасіння вогню було залучено близько 70 пожежників із близько тридцяти одиниць техніки, у тому числі команди, що спеціалізуються на роботі в небезпечних середовищах. Загорілися предмети на платформі та захисний білий брезент, але самому шпилю полум'я не загрожує.

Як уточнив архієпископ єпархії Руан, монсеньйор Домінік Лебрен, постраждалих немає, "окрім працівників, які надихалися диму і якими опікувалися пожежники".

Кафедральний собор архієпископа Руана та Нормандії, місце коронації та поховання нормандських герцогів з 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу. Його висота складає 151 метр. Потім він поступився цим титулом Кельнському собору.


 

Теги:
Суспільство
Франція
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