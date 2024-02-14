У Харкові невідомі облили фарбою книгарню видавництва Vivat

Про це повідомили на Facebook-сторінці Vivat.

У Харкові книгарню Vivat на вул. Квітки-Основ’яненка, яка була першою офлайн-книгарнею видавництва, облили фарбою. Команда Vivat залишається у Харкові і працює, попри щоденні обстріли міста росіянами.

"Тому те, що ми побачили сьогодні зранку, шокує, обурює й спантеличує — понівечений фасад будівлі", - підписали у видавництві фото.

Фото: Facebook Vivat

Фото: Facebook Vivat

На думку голови громадського активіста та співзасновника проєктів "Деколонізація.Україна"та "Мова.Харків" Вадима Позднякова причиною могло стати те, що Vivat збирає російські книжки на переробку.

"Багато фарби і на плакаті "Постав російську книгу в куток" щодо здачі російських книг на макулатуру. Аналогічно у Харкові регулярно пошкоджують українські мурали. Впевнений, що це справа рук один й тих же виродків", - зауважив Поздняков.

Аналогічне припущення поширила і українська журналістка і книжкова блогерка, авторка каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко, звернувши увагу, що значно постраждав плакат на фасаді будівлі із закликом здавати російські книжки.

Фото: Facebook Vivat

"Зараз ми працюємо з поліцією й приводимо книгарню до ладу, щоб і надалі у кожного харків’янина була можливість читати якісні українські книжки. Звісно, ми відмиємо фарбу — і навіть більше: вже завтра будемо чекати вас на події по українській класиці, яку перенесли із неділі через жалобу", - зазначили у Vivat.