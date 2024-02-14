У Харкові невідомі облили фарбою книгарню видавництва Vivat
У Харкові невідомі понівечили фасад книгарні Vivat, імовірною причиною стало те, що видавництво збирає російські книжки на макулатуру
Про це повідомили на Facebook-сторінці Vivat.
У Харкові книгарню Vivat на вул. Квітки-Основ’яненка, яка була першою офлайн-книгарнею видавництва, облили фарбою. Команда Vivat залишається у Харкові і працює, попри щоденні обстріли міста росіянами.
"Тому те, що ми побачили сьогодні зранку, шокує, обурює й спантеличує — понівечений фасад будівлі", - підписали у видавництві фото.
Фото: Facebook Vivat
Фото: Facebook Vivat
На думку голови громадського активіста та співзасновника проєктів "Деколонізація.Україна"та "Мова.Харків" Вадима Позднякова причиною могло стати те, що Vivat збирає російські книжки на переробку.
"Багато фарби і на плакаті "Постав російську книгу в куток" щодо здачі російських книг на макулатуру. Аналогічно у Харкові регулярно пошкоджують українські мурали. Впевнений, що це справа рук один й тих же виродків", - зауважив Поздняков.
Аналогічне припущення поширила і українська журналістка і книжкова блогерка, авторка каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко, звернувши увагу, що значно постраждав плакат на фасаді будівлі із закликом здавати російські книжки.
Фото: Facebook Vivat
"Зараз ми працюємо з поліцією й приводимо книгарню до ладу, щоб і надалі у кожного харків’янина була можливість читати якісні українські книжки. Звісно, ми відмиємо фарбу — і навіть більше: вже завтра будемо чекати вас на події по українській класиці, яку перенесли із неділі через жалобу", - зазначили у Vivat.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.83Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе