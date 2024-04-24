У Києві відкрилась виставка, присвячена Японії
У Музеї історії міста Києва відкрився виставковий проєкт "Японія. Очима та серцем", присвячений японській природі, культурі та людям
Про це інформує КМДА.
Зазначається, що на виставці представлені понад 100 світлин української фотографині Вєри Бланш та традиційна графіка школи живопису Японії Нанга.
Генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова наголосила, що ця виставка є подякою японському народові за допомогу Україні у боротьбі з Росією та підтримку на міжнародній арені.
"У грудні минулого року під час відрядження до Японії нам пощастило познайомитися з колегами з Музею мистецтв KYOСERA міста Кіото – саме ці спеціалісти допомогли ґрунтовно підготувати цей виставковий проєкт, розкривши нюанси музейної колекції японського живопису, що була подарована Києву містом-побратимом Кіото і зберігається в нашому музеї", - розповіла вона.
Фото: https://kyivcity.gov.ua/"Для нас велика честь, що в Музеї історії міста Києва відбудеться виставка, де будуть представлені графічні роботи, подаровані Києву містом Кіото. Мистецтво втішає почуття людей поза межами часу та кордонів, і цією виставкою ми сподіваємося, що наша мовчазна молитва за мир дістанеться сердець мешканців Києва", - зазначив мер Кіото Мацуї Кодзі.
Експозиція працюватиме до 30 червня в Музейно-виставковому центрі Музею за адресою вул. Богдана Хмельницького, 7 з середи до неділі з 12:00 до 19:00.
Фото: https://kyivcity.gov.ua/
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