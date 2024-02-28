Impressions on a Brick: у Відні відкрилась виставка кераміки присвячена війні в Україні

Про це повідомляє посольство України в Австрії.

"Impressions on a Brick - це не просто показ сучасного українського мистецтва кераміки, а спілкування між мистецтвом і глядачем, місток між внутрішнім світом митецьких думок та зовнішнім світом спостерігача", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що проєкт "Міні-ЦеГлина" був створений в Україні під час воєнних подій 2022 року. Митці вирішили використати цеглини як полотно, де відобразили свої внутрішні переживання та емоції.

"Кожна цеглина має свою унікальну історію, яка звертається до серця кожного відвідувача", - описує виставку посольство.

Зазначається, що під час відкриття було продемонстровано короткий відеоролик, що розповідає про те, як в умовах війни митці не перестають творити: "цей ролик розчулив усіх присутніх та ще раз нагадав про мужність та творчий потенціал українських художників".

"Назва "ЦеГлина" - це гра слів, що вказує на матеріал і твори, що представлені в експозиції. Унікальні керамічні роботи, створені 29 митцями, розповідають історії виживання та надії України. Ця подія дозволяє заглибитись у внутрішній стан митців і підтримати їх у непростий час", - розповідають у посольстві.

Виставка у Відні триватиме з 26 лютого по 03 березня за адресою: Відень, Маркгофгассе 19, культурний центр Маркгоф.

Програма також включає зустрічі з митцями та обмін досвідом між українськими та австрійськими керамістами.

Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія

Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія

Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія