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Головна Культура Impressions on a Brick: у Відні відкрилась виставка кераміки присвячена війні в Україні

Impressions on a Brick: у Відні відкрилась виставка кераміки присвячена війні в Україні

28 лютого, 2024 середа
01:56
Культура

У столиці Австрії Відні проходить виставка Impressions on a Brick в рамках проєкту "Міні-ЦеГлина 2023", який був створений в Україні під час воєнних подій 2022 року

Про це повідомляє посольство України в Австрії.

"Impressions on a Brick - це не просто показ сучасного українського мистецтва кераміки, а спілкування між мистецтвом і глядачем, місток між внутрішнім світом митецьких думок та зовнішнім світом спостерігача", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що проєкт "Міні-ЦеГлина" був створений в Україні під час воєнних подій 2022 року. Митці вирішили використати цеглини як полотно, де відобразили свої внутрішні переживання та емоції.

"Кожна цеглина має свою унікальну історію, яка звертається до серця кожного відвідувача", - описує виставку посольство.

Зазначається, що під час відкриття було продемонстровано короткий відеоролик, що розповідає про те, як в умовах війни митці не перестають творити: "цей ролик розчулив усіх присутніх та ще раз нагадав про мужність та творчий потенціал українських художників".

"Назва "ЦеГлина" - це гра слів, що вказує на матеріал і твори, що представлені в експозиції. Унікальні керамічні роботи, створені 29 митцями, розповідають історії виживання та надії України. Ця подія дозволяє заглибитись у внутрішній стан митців і підтримати їх у непростий час", - розповідають у посольстві.

Виставка у Відні триватиме з 26 лютого по 03 березня за адресою: Відень, Маркгофгассе 19, культурний центр Маркгоф.

Програма також включає зустрічі з митцями та обмін досвідом між українськими та австрійськими керамістами.

Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія


Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія


Фото: facebook Посольство України в Республіці Австрія

  • Напередодні відзначення Дня Збройних Сил України у вестибюлі станції метро "Театральна" в Києві запрацювала виставка "Сучасне військо крізь призму минулого".
Теги:
Світ
Україна
Австрія
Війна з Росією
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