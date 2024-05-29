У Київ повертається Atlas Weekend: коли відбудеться та хто виступатиме

Про це повідомляє Atlas Weekend в Instagram.

Зазначається, що фестиваль відбудеться з 12 по 14 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Організатори підготували 6 сцен, на яких будуть виступати такі музиканти, як Бумбокс, Жадан і собаки, Артем Пивоваров, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, Друга Ріка, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти, які вперше після початку повномасштабного вторгнення дадуть концерти в Україні.

Окрім музичної частини, у програмі також зазначений "Підпільний стендап". Серед зірок: Василь Байдак, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Світлана Немонежина, Женя Коротков та багато інших.

Метою фестивалю є збір - мінімум 100 мільйонів гривень. Частина коштів буде направлена на придбання роботів через фандрейзингову платформу UNITED24, а інша - на забезпечення дронами ЗСУ, зокрема на Харківському напрямку.

Водночас організатори зауважили, що квитки на фестивалі, які мали відбутися в минулі роки, але через повномасштабне вторгнення були перенесені, дійсні цьогоріч. Також Atlas United зможуть відвідати безкоштовно 6 тисяч людей з інвалідністю, для яких буде побудований спеціальний сектор з подіумом.