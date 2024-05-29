У Київ повертається Atlas Weekend: коли відбудеться та хто виступатиме
Після трирічної паузи до Києва в новому форматі повертається музичний фестиваль Atlas Weekend - тепер він має назву Atlas United
Про це повідомляє Atlas Weekend в Instagram.
Зазначається, що фестиваль відбудеться з 12 по 14 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.
Організатори підготували 6 сцен, на яких будуть виступати такі музиканти, як Бумбокс, Жадан і собаки, Артем Пивоваров, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, Друга Ріка, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти, які вперше після початку повномасштабного вторгнення дадуть концерти в Україні.
Окрім музичної частини, у програмі також зазначений "Підпільний стендап". Серед зірок: Василь Байдак, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Світлана Немонежина, Женя Коротков та багато інших.
Водночас організатори зауважили, що квитки на фестивалі, які мали відбутися в минулі роки, але через повномасштабне вторгнення були перенесені, дійсні цьогоріч. Також Atlas United зможуть відвідати безкоштовно 6 тисяч людей з інвалідністю, для яких буде побудований спеціальний сектор з подіумом.
- Раніше Bezodnya Music припускало повернення фестивалю в Україну.
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