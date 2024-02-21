У Росії вилучили понад 250 книг через нібито пропаганду ЛГБТ
Російський магазин "Мегамаркет" вилучив із продажу щонайменше 250 книг через нібито закон про заборону пропаганди ЛГБТ, який президент РФ Володимир Путін підписав ще у грудні 2022 року
Про це пише російська служба Бі-Бі-Сі.
Зазначається, що перелік книг, які магазин вилучив був сформований ще у грудні 2022 року з ініціативи Асоціації компаній інтернет-торгівлі (АКІТ). Однак у самій АКІТ заявили, що список "неактуальний".
Президент асоціації Артем Соколов повідомив, що список склали, коли Держдума ще обговорювала законопроєкт про "пропаганду ЛГБТ".
До переліку потрапили книги Федора Достоєвського, Стівена Кінга, Харукі Муракамі, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга та інших письменників - усього понад 250 найменувань. Достоєвський опинився у списку із романом "Нєточка Нєзванова", а Муракамі - з "Норвезьким лісом".
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