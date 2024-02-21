Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Росії вилучили понад 250 книг через нібито пропаганду ЛГБТ

У Росії вилучили понад 250 книг через нібито пропаганду ЛГБТ

21 лютого, 2024 середа
12:51
Культура Київпрайд, ЛГБТ-хода

Російський магазин "Мегамаркет" вилучив із продажу щонайменше 250 книг через нібито закон про заборону пропаганди ЛГБТ, який президент РФ Володимир Путін підписав ще у грудні 2022 року

Про це пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що перелік книг, які магазин вилучив був сформований ще у грудні 2022 року з ініціативи Асоціації компаній інтернет-торгівлі (АКІТ). Однак у самій АКІТ заявили, що список "неактуальний".

Президент асоціації Артем Соколов повідомив, що список склали, коли Держдума ще обговорювала законопроєкт про "пропаганду ЛГБТ".

До переліку потрапили книги Федора Достоєвського, Стівена Кінга, Харукі Муракамі, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга та інших письменників - усього понад 250 найменувань. Достоєвський опинився у списку із романом "Нєточка Нєзванова", а Муракамі - з "Норвезьким лісом".

  • 15 лютого парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.
Теги:
Світ
Росія
одностатеві шлюби
Читайте також:
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
19 лютого, 2024 понедiлок
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
Дональд Трамп
20 лютого, 2024 вiвторок
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
ракети Taurus
20 лютого, 2024 вiвторок
У Німеччині готують новий пакет озброєння для України: з далекобійними ракетами, але без згадки Taurus
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.37
    Купівля 38.37
    Продаж 38.93
  • EUR
    Купівля 41.37
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 лютого
13:10
фейк
"Спецпідрозділ "Кракен" розстріляв жителів Харківщини за відмову відповідати на "націоналістичне вітання": РФ поширює черговий фейк
13:09
На фото: Wellboy
"Їм без мене складно": Wellboy розповів, чому поновив співпрацю з лейблом Papa Music 
13:04
Сергій Пашинський
Суд у справі Пашинського: прокурори САП просять арешт екснардепа із заставою у майже 300 млн грн
12:53
ЗАЕС
ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії живлення: ситуація в енергосистемі станом на 21 лютого
12:44
Дмитро Лубінець
Зміни у виплаті допомоги ВПО: Лубінець звернувся до прем'єра із вимогою перегляду механізму
12:33
вітер
Найтепліше на заході, найхолодніше на сході: погода в Україні на 22 лютого від Наталки Діденко
12:31
На фото: Тарас Тополя
Тополя, який пів року був на фронті, поділився, чи потрібні зараз Україні артисти
12:28
Ексклюзив
Су-34
ЗСУ знайшли можливість на лінії боєзіткнення знищувати ворожі літаки, - "Інформаційний спротив"
12:22
Німеччина уряд
Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад €1,4 млрд
12:21
Ілюстративне фото
Школам у Полтаві порекомендували перейти на дистанційку. Причина
12:11
Ігор Кузін
МОЗ розповіло, яких заходів вживає Україна для недопущення виникнення холери
12:04
OPINION
Андрій Бондар
Навальний – продукт ілюзорного погляду на Росію
11:59
Оновлено
санкції проти РФ
Один з найширших за всю історію Євросоюзу: ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії
11:57
біженці
В ООН з'ясували, скільки українських біженців планують повернутися додому
11:56
У Німеччині викрили масштабну російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
11:53
Еліза Дзвонкевич
Пробачте, дорогі українські Друзі, – генконсулка Польщі у Львові про ситуацію на кордоні
11:49
На фото: Порноакторка Кейні Лінн Картер
Американська порнозірка Кейні Лінн Картер вчинила суїцид
11:35
комплекс С-400
Партизани "Атеш" зафіксували розташування російського дивізіону С-400 в окупованому Криму
11:29
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Заяви Шойгу є брехливими: Згурець прокоментував втрати ворога під Авдіївкою та ситуацію в Кринках
11:26
Снайпер ЗСУ
Британська розвідка підтвердила активність та оцінила можливості РФ біля Роботиного
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Лише 10% європейців вірять у перемогу Києва, та чому стався хаотичний відхід з Авдіївки, через який постраждали солдати ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 21 лютого
11:00
Максим Штатський
"Відомий далеко за межами України": на фронті загинув науковець Максим Штатський
10:57
український прапор
21 лютого — Міжнародний день рідної мови. Як виникло свято й чого ви не знали про солов'їну
10:54
втрати рф
Журналісти встановили імена близько 45 тис. росіян, які загинули на війні в Україні
10:54
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов про ймовірність заморожування конфлікту з РФ: "Можна заморозити курку в холодильник, але не життя людей"
10:49
На фото: Unissued Diplomas в Левені, Бельгія
У Києві відкриється виставка про історії 40 українських студентів, чиї життя забрала Росія
10:41
Сергій Пашинський
Підприємства звернулися до ВАКС із закликом не допустити усунення Пашинського від координації ОПК
10:39
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Столтенберг пояснив, чому росіянам удалося захопити Авдіївку
10:34
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2002
Є підстави вважати, що РФ намагатиметься йти на захід: офіцер ЗСУ про ситуацію на Авдіївському напрямку
10:32
Огляд
Карта. Новомихайлівка_2002
Карта бойових дій за період 14–21 лютого: окупація Авдіївки. Які міста ворог обрав наступними?
10:30
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ
10:28
Оновлено
Обстріл Донеччини
Ворог вночі бив по Донеччині: поранено рятувальників та цивільних
10:24
Прага мітинг
"Світло переможе темряву": активісти у 100 містах світу нагадають про 2 роки повномасштабної війни в Україні
10:18
Наводила ракети на цивільні будинки: СБУ затримала харків'янку
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 лютого: долар та євро подорожчали
10:05
OPINION
Віталій Портников
Польща та Україна крокують на ешафот історії. Колонка Віталія Портникова
09:58
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
Пробне каміння: у РФ "засудили" військовополоненого Мамуку Гацарелію за кримінальний злочин
09:55
Китай
Три найбільші китайські банки припинили приймати платежі з Росії
09:53
Наталія Гуменюк
"Армія РФ зазнає потужних втрат": Гуменюк про ситуацію на Херсонському напрямку
09:52
"Бачать екзистенційну загрозу в правдивій інформації": Радіо Свобода про внесення у список "небажаних організацій" у РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV