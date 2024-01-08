У Росії заблокували сайт ПЦУ
Росія заблокувала на своїй території доступ до сайту Православної церкви України
Про це повідомили у російському проєкті проти цензури в інтернеті "Роскомсвобода".
"У ході моніторингу реєстру забороненої інформації ми виявили, що блокування зазнав сайт Православної церкви України (ПЦУ). Ініціатором блокування виступив "незазначений держорган", під яким з великою ймовірністю ховається Генпрокуратура РФ", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що причина блокування - невідома.
"Це може бути як військова цензура (на сайті є пости на підтримку ЗСУ), так і заборона "інформації про здійснення збору пожертв релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів". Остання норма була запроваджена новим законом, який також забороняє сайти з проханням донатити армії супротивника, а також дає Генпрокуратурі повноваження щодо позасудового блокування інформації про обхід цензури", - зазначили активісти.
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