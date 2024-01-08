У Росії заблокували сайт ПЦУ

Про це повідомили у російському проєкті проти цензури в інтернеті "Роскомсвобода".

"У ході моніторингу реєстру забороненої інформації ми виявили, що блокування зазнав сайт Православної церкви України (ПЦУ). Ініціатором блокування виступив "незазначений держорган", під яким з великою ймовірністю ховається Генпрокуратура РФ", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що причина блокування - невідома.

"Це може бути як військова цензура (на сайті є пости на підтримку ЗСУ), так і заборона "інформації про здійснення збору пожертв релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів". Остання норма була запроваджена новим законом, який також забороняє сайти з проханням донатити армії супротивника, а також дає Генпрокуратурі повноваження щодо позасудового блокування інформації про обхід цензури", - зазначили активісти.