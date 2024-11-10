У стіні будинку на Донеччині військові знайшли Біблію, якій понад 100 років

Про це повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

За словами військових, реліквію знайшли ще у 2023 році бійці 4 лінійного батальйону Президентської бригади.

Святе Письмо було заховане у стіну, тож господарі знищеного в боях будинку могли й не знати про її існування.

Наразі знайдену книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то його передадуть до музею.