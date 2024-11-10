У стіні будинку на Донеччині військові знайшли Біблію, якій понад 100 років
В одному зі зруйнованих будинків у місті Сіверськ Донецької області українські військові у стінах віднайшли стару Біблію. Вона датована 1908 роком
Про це повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.
За словами військових, реліквію знайшли ще у 2023 році бійці 4 лінійного батальйону Президентської бригади.
Святе Письмо було заховане у стіну, тож господарі знищеного в боях будинку могли й не знати про її існування.
Наразі знайдену книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то його передадуть до музею.
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